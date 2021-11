Tres exempleados de los Phoenix Suns, que recibieron mensajes de Penny Sarver, la esposa de Robert Sarver, dueño mayoritario del equipo, indicaron que consideran esa comunicación como un intento de intimidación. Dos de los mensajes proceden de la cuenta de Instagram @pennsar y otro fue un mensaje de texto de un número que pertenece a Penny Sarver. Mientras tanto la NBA inició una investigación sobre Sarver y los Suns a raíz de una publicación del sitio de noticias deportivas ESPN de una historia basada en entrevistas con más de 70 empleados actuales y anteriores de los Suns que describieron su lugar de trabajo como tóxico y hostil durante los 17 años de mandato de Sarver.

Penny Sarver confirmó que envió los mensajes y dijo que espera con interés la investigación de la NBA. Dijo que «decidí acercarme a algunas personas para tratar de aclarar las cosas y compartir lo decepcionada y herida que estoy por las mentiras que circulan sobre mi esposo y la organización de los Suns». Agregó que «Compartí la traición que sentí y mencioné parte del dolor que estamos atravesando como familia. Cualquier sugerencia de que intenté ‘intimidar’ a alguien es tan tonta como incorrecta e indignante».

En uno de los mensajes, se lee que «soy Penny Sarver. Sé que se quemaron muchos puentes entre tú y Robert y estás muy amargado. Quiero recordarte que aquí están en juego vidas reales».

Más tarde, agregó: «Por favor, deje a un lado su odio y comprenda el daño que está causando al difundir mentiras y fabricaciones». Indica que «¿Para usted ser el centro de atención es tan importante? Si algo le sucede a uno de mis hijos, los responsabilizaré a usted y a Earl Watson. Piense en su hijo por un segundo e imagine que las cosas han cambiado».

Watson es un ex entrenador en jefe de los Suns que declaró a ese mismo sitio web que el lenguaje y el comportamiento de Sarver promovieron un lugar de trabajo tóxico. Uno de los ex empleados indicó que «no sé cómo interpretarlo más que como una amenaza».

A otro de los ex trabajadores le llegó un mensaje que dice: «Me entristece mucho que digas cosas tan falsas sobre mi esposo. Tu interpretación de lo que sucedió está tan lejos de la verdad. Gracias a eso estás aplastando la vida de mi familia». El mensaje para un tercer ex empleado indica: «Eres un mentiroso. Al tratar de destruir a mi esposo con (tus) mentiras, has destruido a mi familia y a mis hijos».