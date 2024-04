Prohens implantará el distrito escolar único en Palma en el curso 2025-2026

Tras reducir de cara al curso escolar 2024-2025 de ocho a tres las zonas de escolarización en Palma, para el siguiente (2025-2026) el Govern balear de la popular Marga Prohens implantará el distrito único que permitirá a los padres elegir libremente el centro escolar que deseen para sus hijos.

Así lo ha asegurado la presidenta del Ejecutivo autonómico en el transcurso de una entrevista en esRadio con Federico Jiménez Losantos, que se ha desplazado a la capital balear para hacer el programa Es la mañana, en directo desde el Centro de Convenciones del Hotel Victoria Gran Meliá.

Prohens ha remarcado al respecto la necesidad de que los cambios en materia educativa se materialicen, paso a paso, «porque son trámites en muchos casos muy complejos y tenemos que garantizar que las familias puedan matricular a sus hijos en tiempo y forma».

La líder del Ejecutivo balear ha defendido el plan piloto de la libre elección de lengua que el Govern empezará a implantar el próximo curso escolar 2024-2025, apuntando a la necesidad de «ir con mucha mano izquierda, poco a poco, para que los cambios perduren».

Por ello, ha remarcado que en el curso escolar que arrancará el próximo mes de septiembre, en primera matrícula, es decir, en Educación Infantil, «los padres podrán elegir la lengua de escolarización de sus hijos».

En este sentido, ha recordado que la Ley balear de Educación «ya obligaba a permitirlo en primera matricula, pero no se hacía, pero a partir de ahora, los padres podrán hacerlo en todos los colegios, en todos los centros de Educación Infantil».

Respecto al resto de ciclos educativos, la número uno del Ejecutivo balear ha precisado que una cosa es la elección de lengua en primera matricula en Educación Infantil, «donde se va a poder elegir en el momento de la matriculación», y otra cosa es el denominado plan piloto de libre elección de lengua en el resto de etapas educativas.

«Es un plan piloto, porque yo creo más cuando hablamos de lengua, de educación, en la zanahoria que en el palo. Las lenguas hay que hacerlas atractivas con recursos, con medios, y los centros se podrán adherir libremente. Creo en la autonomía del centro, en la libertad del centro, en la de las familias».

Prohens no ha querido adelantar al número de colegios que se sumarán al plan piloto a final del presente mes, pero ha asegurado que «hay centros que se van a adherir», y se ha mostrado, además, convencida de que «el número de este año será menor que los que lo hagan el curso siguiente. Van a ver que no pasa nada, que van a contar con recursos materiales, humanos y que el plan piloto se desarrolla sin problemas, no afecta a la calidad educativa, y garantiza la libertad de las familias».

Por ello, ha reiterado la necesidad de ir paso a paso porque «es la forma de que estas medidas perduren y no suceda como hasta ahora, y que dentro de unos años estas medidas, se reviertan» . «El objetivo es que los alumnos acaben la educación obligatoria con dominio de las dos lenguas y en una comunidad como la nuestra, la gran asignatura pendiente sigue siendo el dominio de la lengua extranjera».

Tras recordar que Baleares «tiene una lengua propia como marca el Estatut», ha defendido el «bilingüismo cordial», frente a los que quieren hacer de la lengua una herramienta de confrontación política.

«No me encontrarán enfrentando una lengua con otra, porque la lengua nunca tiene que ser patrimonio de un partido, no puede ser un elemento de confrontación, de división», ha remachado la presidenta del Govern.