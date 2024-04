El Govern de Prohens creará 104 nuevas plazas de Educación Infantil en tres colegios de Mallorca

El Govern balear que preside la popular Marga Prohens ha anunciado la creación de un total de 104 plazas de Educación Infantil para el curso escolar 2024-2025 en tres colegios de Mallorca, dos en Palma y uno en Campos.

Así lo ha anunciado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, con motivo del inicio del periodo de escolarización para esta etapa educativa quien ha indicado que a este plan se podrán sumar otros centros de Baleares de manera progresiva en función de la disponibilidad de espacios.

De esta manera, los centros elegidos por el Ejecutivo balear para implantar este nuevo plan serán el CEIP Anselm Turmeda de Palma, que contará con aulas para los cursos de uno a dos años y de dos a tres años, el CEIP Son Pisà de Palma, dos aulas de dos a tres años, y el CEIP Joan Veny i Clar de Campos, otras dos aulas de dos a tres años.

Cabe recordar que ya se ha iniciado el periodo de escolarización para esta etapa educativa en Baleares, que contará con alrededor de 12.000 plazas gratuitas, aunque, según ha apuntado, cabe la posibilidad de que aumente esta cifra dado que durante el verano se podrían abrir nuevas escoletas o algún centro de la red asistencial ya existente podría sumarse a la red de Educación Infantil convencional.

Sin embargo, el conseller de Educación ha informado de que estas nuevas 104 plazas de Educación infantil no se han introducido en el periodo común de matrícula, que finaliza el 4 de mayo, por lo que podrán solicitarlas los progenitores que hayan quedado fuera de plazo y los de última matrícula en el mes de septiembre.

Por otro lado, Vera ha indicado que éste será el primer curso que la Conselleria de Educación centralice la escolarización de Infantil y este plan se desarrollará debido a la «falta de plazas gratuitas» que hay en Infantil en Baleares.

De esta manera, el conseller popular ha asegurado que «la Conselleria tiene muy claro que tiene que poner plazas gratuitas en el mapa escolar porque cuando uno mira las listas de espera en Palma, Son Servera, Andratx o Ibiza, que tiene muchas carencias, son zonas muy tensionadas que no tienen muchas plazas y mucha gente no puede optar a esta gratuidad».

Además, Vera ha informado que los colegios en los que se aplique este plan piloto requerirán de una serie de obras de reforma para dividir a los alumnos de Infantil y Primaria, que se llevarán a cabo durante el verano.

Con todo, ha manifestado que la creación de estas líneas de Infantil se desarrollarán en los centros paulatinamente, hasta lograr abarcar toda la etapa de cero a tres años pero que por «premura» de tiempo, este curso crearán las citadas aulas.

Cabe destacar que el presupuesto que se invertirá para estas intervenciones, saldrá del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) y después se tratará de justificar a través de los fondos estructurales de la UE.

En cuanto al personal educativo que cubrirá estas plazas de Educación infantil en Mallorca, el conseller de Educación ha señalado que será el modelo que rige en el resto de escoletas con un director, ocupado por un maestro, y después habrá auxiliares técnicos de Educación Infantil, que dependerán de la Conselleria.

Plan piloto de libre elección de lengua

Sobre el arranque del periodo de inscripción de los centros de Primaria que quieran acogerse al plan piloto de libre elección de lengua y sobre la posibilidad de que esta solicitud se haga sin el visto bueno previo del claustro educativo, Vera ha admitido que esta solicitud puede presentarse en los próximos 30 días pero «se tiene que escuchar al claustro».

«Si algún centro presenta la solicitud con el visto bueno del claustro, perfecto, pero si no lo hace, una comisión le requerirá la enmienda de documentación y si no tiene el visto bueno, no podrá adherirse», ha indicado.

En relación a las expectativas que tienen para este periodo de inscripción, ha alegado que «no tiene ninguna» dado que como conseller es «muy neutro». «El plan está presentado, publicado y los centros que quieran se pueden adherir».