Prohens critica que los ministros de Sánchez vengan a Baleares «a buscar enfrentamiento y crispación»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha criticado que los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez vengan a Baleares «a buscar enfrentamiento y crispación». Así ha reaccionado la mandataria balear en su cuenta oficial de la red social X a las declaraciones que ha realizado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, de visita en Palma para reunirse con asociaciones memorialistas de Baleares.

Y es que el político canario ha advertido este jueves a Prohens de que existen «visos de inconstitucionalidad» en el decreto de simplificación administrativa. Torres ha asegurado que una norma como ésta no puede hacerse usando la vía del decreto.

«El Gobierno de España ha advertido de que hay visos de inconstitucionalidad en esa ley de simplificación. Hay que sentarse a hablar», ha apuntado, para a continuación añadir que «si no lo hace», arbitrarán «al 33 y procesos posteriores».

Asimismo, el ministro también ha hecho referencia a la excepción balear en el reparto de menores no acompañados (menas) que reclama el Govern de Prohens, ante el aluvión de pateras que están llegando a las Islas. Torres ha afirmado que «la solución era la Ley de Extranjería».

«Me llama profundamente la atención que Prohens pida una excepcionalidad balear para la acogida de menores inmigrantes porque el PP me trasladó que una de sus condiciones para admitir a trámite la modificación de la ley era que todos los territorios tenían que acoger a menores no acompañados», ha declarado.

«Cuando escucho a Prohens, no hay diferencia entre ella y Puigdemont para dejar fuera un territorio», ha añadido Torres, insistiendo en que «quien no se aclara es el PP, que exige que todos los territorios estén y la presidenta de Baleares, que no esté su comunidad», recoge la agencia Europa Press.

Ante estas declaraciones del ministro, la presidenta balear ha criticado que Torres «no tiene tiempo de sentarse a hablar de los temas que preocupan a los ciudadanos de estas Islas, como la insularidad, la falta de personal de la Administración General del Estado, compromisos de financiación pendientes o la crisis migratoria, pero sí para atacar a este Govern y cuestionar las políticas que los ciudadanos votaron en las urnas».

«No voy a tolerar el desprecio constante del Gobierno del PSOE a los ciudadanos de Baleares», ha sentenciado Prohens.

Para esto vienen los ministros de Sánchez a las Illes Balears: a buscar enfrentamiento y crispación. El ministro Torres no tiene tiempo de sentarse a hablar de los temas que preocupan a los ciudadanos de estas islas, como la insularidad, la falta de personal de la Administración… pic.twitter.com/EVPyBq8CBF — Marga Prohens (@MargaProhens) July 25, 2024

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí, ha criticado que el ministro Ángel Víctor Torres «sea incapaz de sentarse cinco minutos» con el Govern presidido por Marga Prohens durante su visita a Baleares, pese a que, según ha mantenido, se le ha solicitado formalmente una reunión.

Marí ha señalado que Torres debería tratar temas con el Ejecutivo autonómico como la compensación del plus de insularidad, que estima en 18 millones de euros. «Tras seis años mareando la perdiz, esto nos permitiría triplicar la cantidad presupuestada y empezar a satisfacer las reclamaciones salariales del personal del servicio de la Administración», ha apostillaod.