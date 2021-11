El pleno del Parlament ha rechazado, este martes, las enmiendas a la totalidad de devolución presentada por los Grupos Parlamentarios el PI, Vox, Ciudadanos y PP al Proyecto de Ley de los Presupuestos de 2022. Los presupuestos han superado así su primer trámite en el Parlament, unos presupuestos en los que se dispara el gasto y aumentan los impuestos.

El portavoz del PP, Toni Costa, ha explicado que han presentado la enmienda a la totalidad de los presupuestos reclamando, entre otras cosas, un menor gasto y una bajada de impuestos por valor de 200 millones de euros. Toni Costa ha dicho que si el PP hubiera elaborado las cuentas “en lugar de gastar 450 millones más, subiría el gasto en 100 millones, mantendría un margen de prudencia de 150 millones y bajaría los impuestos a los ciudadanos en 200 millones” y no como la presidenta del Govern, Francina Armengol, que “pone la repartidora electoral en marcha” que “al final, pagarán los ciudadanos con sus impuestos”.

Costa ha asegurado que “con el PP, los jóvenes menores de 30 años dejarían de pagar ya en 2022 el Impuesto de Transmisiones cuando compraran su primera vivienda habitual en nuestras islas”. “Con el PP, en 2022 se produciría una bajada en el IRPF que afectaría muy especialmente a las rentas inferiores a 30.000 euros anuales”. Y ha insistido Costa: “Con el PP, en 2022 se produciría una contundente rebaja del impuesto de Patrimonio que derogaría, en una primera fase, la subida que aplicó el gobierno Armengol en 2016”.

“En definitiva, ustedes ofrecen a los ciudadanos de estas Islas unos presupuestos de perfil socialista, imprudentes, irresponsables, electoralistas y que suben los impuestos y desde el PP pensamos que deben hacerse unos presupuestos de perfil liberal, que sin duda constituyen una alternativa mejor”, ha remarcado Toni Costa.

Según el portavoz del PP, al Govern de Armengol “le resulta indiferente que haya o no pandemia o los niveles de incertidumbre y los riesgos que pueda haber”. Así se lo ha reprochado Costa a la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez, a quien también le ha dicho que “usted es socialista y ya sabemos que los socialistas, con el dinero de los demás, eso sí, siempre derrochan y sin ninguna contemplación, tensando la cuerda hasta el límite, ninguneando los riesgos y riéndose del concepto de ‘sostenibilidad’ cuando éste se aplica a las finanzas públicas”.

Además, el portavoz del Partido Popular en el Parlament, ha explicado que “ha aparecido el ‘fantasma’ de la inflación, es decir, la subida generalizada de precios (5,6% dato oficial IPC del mes de octubre), que constituye el peor impuesto que puede existir, el más injusto y el que más incide sobre las rentas medias y bajas” por lo que ha insistido en que “lo que deberían hacer rebajar impuestos y no subirlos y poner más”.

Al finalizar el debate sobre los presupuestos, las enmiendas a la totalidad han sido rechazadas por 23 votos a favor y 31 en contra. Durante la defensa de los presupuestos, la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha defendido estos números, que cuentan con «una visión amplia y de larga duración». «Empezamos una etapa inversora, una oportunidad para las mejoras que pide la mayoría social de Baleares», ha considerado.

En su defensa de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, Sánchez ha destacado el fortalecimiento del sector público, que ha sido «clave ante los efectos de la pandemia». Asimismo, ha trasladado el compromiso del Govern con la sostenibildiad financiera.

Todos los indicadores económicos, en palabras de Sánchez, «apuntan hacia una recuperación cada vez más fuerte». Por este motivo, Sánchez ha trasladado la «responsabilidad» de presentar unos presupuestos que apuntalen esta recuperación.

La consellera ha recordado que se trata de los presupuestos más «altos de la Historia», de 6.400 millones euros, un 8,8% más que en 2021 con el objetivo de salir de la crisis desde el trabajo «conjunto entre el sector público con la colaboración de lo privado», informa Europa Press.

«Las cuentas crecen más que nunca sobre todo en políticas que más inciden en la sostenibilidad y la mejora del modelo, con un aumento del 51% hasta sumar más de 600 millones», ha considerado, a la vez que ha recalcado que Medio Ambiente es el área con más presupuesto -cerca de 200 millones- después de las tres políticas que constituyen los pilares del Estado de Bienestar: sanidad, educación y servicios sociales.

De hecho, en el conjunto de las políticas sociales, las cuentas superan los 3.600 millones de euros, un 56% más que en 2015. «Debemos ser conscientes que la seguridad sanitaria es una de las fortalezas que debe permitir reactivar la actividad económica. Sin seguridad sanitaria, no habrá reactivación posible», ha dicho.

Antes de acabar su intervención, la consellera se ha referido a la «prudencia y cautela» en el planteamiento de estos presupuestos, con una previsión de ingresos que incorpora novedades «relevantes» como el Factor de Insularidad, con 183 millones de euros, y los fondos europeos Next Generation, con 311,7 millones iniciales.

El PI, Vox y Ciudadanos

El diputado del PI Josep Melià ha considerado que los presupuestos del Govern son «insostenibles financieramente a medio y largo plazo». Melià ha afeado a la consellera de Hacienda que se centre en decir los gastos, pero no los ingresos. Así, el diputado del PI ha asegurado que estas cuentas «continúan manteniendo un endeudamiento excesivo» y ha admitido «preocupación» por la presión fiscal.

Igualmente, Melià ha considerado que el Govern ha «pervertido» el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) porque «han ampliado las finalidades hasta convertirlo en un recurso de ingreso ordinario de la comunidad».

Aparte de indicar que los presupuestos de 2022 no trabajan en la diversificación del modelo económico, el diputado ha recordado que el PI reclama un plan de eficiencia en el que se haga un «análisis en profundidad» de la estructura pública y una reforma de ella.

Por su parte, la diputada de Vox Idoia Ribas ha calificado estas cuentas del Govern de «irreales» ya que, a su parecer, «el Govern hincha los ingresos para cuadrar el gasto que le apetece realizar».

Según Ribas, estos presupuestos «niegan la realidad». «Continúan con su delirante forma de gestionar los recursos públicos. Tenemos el Govern más desmesurado y caro de la Historia, pero no hacen nada», ha afirmado.

Además, la diputada de Vox ha considerado que estos presupuestos «no buscan impulsar los sectores económicos, sino complacer las obsesiones de la izquierda con asuntos como, por ejemplo, el cambio climático».

Seguidamente, la coordinadora autonómica de Ciudadanos y portavoz del Grupo Parlamentario, Patricia Guasp, ha enumerado las justificaciones de la presentación de la enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2022.

Guasp ha defendido el papel de Ciudadanos a lo largo de estos años, «con una oposición responsable y constructiva». Sin embargo, este año sí han considerado esta iniciativa porque, según la portavoz de la formación naranja, «no vamos a participar en el Apocalipsis».

Ciudadanos ha señalado «enormes agujeros» en las cuentas públicas y la no contemplación de alivio fiscal para sectores afectados por la crisis derivada de la pandemia como los autónomos. «Se han cuadrado unas cuentas con previsiones de crecimiento económico que no son realistas», ha dicho Guasp, quien se ha quejado de que usen el ITS para «cuadrar las cuentas».

Ante ello, Cs ha propuesto impulsar el emprendimiento, minimizar la administración, acabar con la precariedad laboral y garantizar la igualdad de oportunidades. «Queremos unas Islas para todos y de todos», ha remachado Guasp.