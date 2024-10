El PP y Vox intentan llegar a un acuerdo para aprobar el techo de gasto y, posteriormente, los presupuestos de Baleares para 2025. El pasado lunes la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, afirmaba que el voto a favor de su formación para la aprobación del techo de gasto no está garantizado, aunque añadió que «siguen luchando» algunas medidas en el marco de las negociaciones con el PP.

Este martes, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha dicho que están abiertas las negociaciones con Vox para aprobar el techo de gasto y que hay «voluntad por ambas partes».

Así se ha expresado Costa este martes en declaraciones después de finalizar la ronda de reuniones con los portavoces parlamentarios para explicar el techo de gasto y recoger sus prioridades para los presupuestos de 2025.

Costa ha pedido la abstención en la votación del techo de gasto a todos los grupos de la oposición. De momento, el PSOE, Més y Podemos ya han dicho que no se abstendrán y que votarán en contra, mientras el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, ha manifestado su voto favorable. Vox, por su parte, ha anunciado su voluntad de seguir negociando, mientras que Més per Menorca no se ha pronunciado de forma definitiva, aunque todo indica que votará en contra.

«Tenemos abiertas las negociaciones con Vox con la voluntad por ambas partes de que se pueda aprobar el techo de gasto», ha asegurado Costa, indicando que, en principio, si la Mesa del Parlament así lo decide, se debatirá el techo de gasto en el pleno de la semana que viene.

El objetivo del Govern, ha señalado, es aprobar el techo de gasto la semana que viene y dar «estabilidad y tranquilidad» para continuar con la tramitación de los presupuestos autonómicos de 2025.

En relación con la petición de Vox de poner en marcha la Oficina de Libertad Lingüística, Costa ha señalado que se están negociando con Vox «muchas otras propuestas» que «podrían estar o no».

En cuanto a las declaraciones de la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quien dijo este lunes que la Oficina de Libertad Lingüística no se inició a petición del PP, el vicepresidente ha hecho referencia a que fue Vox quien rompió el pacto en julio. «A este Govern no se le puede acusar del más mínimo incumplimiento del acuerdo hasta julio», ha agregado.