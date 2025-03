PP y Vox acercan posturas para aprobar los Presupuestos en Baleares

La reunión de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, con una emisaria de Santiago Abascal para tratar de reconducir las malas relaciones que hay en estos momentos entre PP y Vox en Baleares ha servido para sentar las bases de un posible acuerdo para aprobar los Presupuestos aunque de momento no hay nada definitivo.

La reunión ha sido entre Montserrat Lluis, del comité ejecutivo nacional de Vox, la presidenta Prohens y la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas. Hay que señalar que Montserrat Lluis ya ha intervenido en el acuerdo suscrito en la Comunidad Valenciana entre PP y Vox para aprobar los Presupuestos.

La tensión entre los dos partidos en las Islas había sido más que palpable durante las últimas semanas. Uno de los motivos es el decreto ley para desbloquear suelo urbanizable en Palma para construir 20.000 viviendas. Una iniciativa del PP que Vox no quiere aprobar con sus votos al considerarla Manuela Cañadas «un parche que no soluciona las cosas». En la reunión de este jueves se ha tratado este tema del decreto de vivienda aunque no se ha alcanzado ningún acuerdo.

Para lo que sí ha servido la reunión es para rebajar la tensión entre Manuela Cañadas y Marga Prohens. Este pasado miércoles Marga Prohens admitió que Cañadas no facilita una «relación fluida y de respeto mutuo». También afirmó que «no tiene problemas» en hablar con Cañadas aunque al mismo tiempo pidió «tener un interlocutor» para facilitar las negociaciones.

Sin embargo, la propia Manuela Cañadas aseguró que cuenta con el respaldo de su partido: «Seguiré defendiendo el programa electoral de mi partido mientras Santiago Abascal me lo permita». Además, consideró que las supuestas peticiones de Prohens a la dirección nacional de Vox para acabar con ella dentro de Vox son un «chantaje».

