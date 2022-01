El Partido Popular exige al Ayuntamiento de Palma que levante el «búnker» que ha construido en torno al centro de Palma en materia de movilidad, abriendo el acceso a la población en los meses de temporada baja en el eje viario de Antonio Maura, Paseo del Borne, Constitución, calle Unió y Tous i Maroto, y facilite dos horas de aparcamiento gratis en los estacionamientos municipales para incentivar la compra en el pequeño comercio.

Esta es la propuesta que los populares presentarán en el pleno del Consistorio palmesano el próximo día 27, tal y como detalló hoy en rueda de prensa la portavoz y concejal, Mercedes Celeste.

La edil ha solicitado al alcalde socialista José Hila la reversión de estas “medidas de antimovilidad” que asfixiaban al pequeño comercio antes de la pandemia, cuando ya sufrían los problemas de falta de clientes.

Aunque el PP propuso en 2019 que se permitiera el tráfico rodado por las citadas calles del centro, el gobierno municipal lo rechazó y todo ello «no hizo más que contribuir al desastre que después vino con la pandemia», afirma Celeste.

Para la concejala del PP, el alcalde y sus socios de gobierno “deben reaccionar de forma inmediata». “No pueden esperar a que las cosas se arreglen por sí solas, deben escuchar y atender a los comerciantes, que no les están pidiendo ayudas económicas, sino que les dejen trabajar”.

Por ello, instó al primer edil socialista a permitir que residentes y potenciales visitantes en temporada baja puedan acudir a sus negocios y disfrutar por el centro de la ciudad de los bares y restaurantes, “sin que ello les suponga un desastre”.

Asimismo, la portavoz municipal del PP consideró “imprescindible» que todos los ciudadanos y visitantes puedan aparcar gratis dos horas en el centro, porque así podrán consumir y hacer compras en estos establecimientos.

Sobre este particular, Celeste recordó que hay muchos negocios que se han mantenido abiertos “pero con una gran deuda a sus espaldas y lo que exigimos es que sea consciente de que esta recuperación en V no existe, no va a llegar, va a ser lenta, tortuosa y muy difícil”.

Para el PP, «los ciudadanos necesitan recuperar la normalidad auténtica» y para ello es necesario que el gobierno municipal «haga ese pequeño esfuerzo, que es revertir las subidas a las tarifas de los aparcamientos municipales, permitir horas gratuitas a visitantes y clientes, y sobre todo, romper el búnker que han construido en torno al centro”.