Los concejales del PP en el Ayuntamiento de Palma asistirán el 20 de enero al acto de entrega de los premios Ciutat de Palma, que marginan el castellano y son exclusivamente para escritores y artistas en lengua catalana, «por respeto institucional y para apoyar a los ciudadanos que han participado con toda ilusión y mucho esfuerzo», ha manifestado la portavoz de esta formación en el Consistorio palmesano, Mercedes Celeste.

A diferencia de las otras dos formaciones de la oposición municipal, Ciudadanos y Vox, que ya han anunciado que no acudirán a la gala en señal de protesta por la exclusión del español, la concejala del PP ha recordado que su partido «ha asistido siempre al acto de entrega de los premios de la ciudad y así será también en esta convocatoria». La edil popular quiso dejar claro que «no estamos de acuerdo con el veto a la literatura en lengua castellana. Es más, desde 2015, instamos cada año al equipo de gobierno de Palma a que sean convocados también los certámenes de novela y poesía en castellano, aunque la respuesta cada vez es la misma: un no rotundo».

Para Celeste, el alcalde socialista José Hila ha puesto en manos de sus socios nacionalistas de Més per Mallorca, no sólo la gestión de la Concejalía de Cultura, sino toda la política cultural de la ciudad, «con lo que se ha plegado absolutamente a su criterio y se niega a valorar otra posibilidad que no sea ceder a la intransigencia de sus socios. Una minoría se está imponiendo a la mayoría gracias al apoyo de los socialistas».

Para el PP, los participantes en esos premios «no tienen culpa de la intransigencia» del actual gobierno municipal «y todos los participantes y, por supuesto, los ganadores merecen nuestro reconocimiento y respeto».

Para la primera portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma «eso no es plegarse a la voluntad de los nacionalistas, ni mucho menos». «Es un acto institucional en el que se premia a participantes en diferentes categorías y ganar uno de estos premios es un hito importante para los galardonados. Como representantes públicos, debemos y queremos compartir con ellos ese momento. La intransigencia de unos pocos no va a impedirnos eso».

Ahora bien, la edil popular subrayó que «en cuanto el Partido Popular recupere la Alcaldía de Palma, este tema quedará zanjado desde el primer momento», apostando por recuperar el bilingüismo en los Ciutat de Palma, con categorías en catalán y castellano.

Desde el PP, pusieron el ejemplo de Barcelona, «una ciudad que ha sido gobernada por nacionalistas, socialistas y ahora por los populistas de Ada Colau y se convocan de forma ininterrumpida los premios de literatura en castellano y en catalán desde 1992 y no pasa nada. Todo el mundo contento y sin problemas» .

«Aquí alguno está queriendo ser más papista que el Papa como suele decirse. Debemos romper esa barrera y que se imponga el sentir mayoritario y el sentido común», zanjó Celeste.