El portavoz del PP en el Parlament balear, Toni Costa, ha interpelado hoy en el Parlament a la presidenta del Govern, Francina Armengol, por sus planes de decrecimiento, preguntándole “cuántas plazas turísticas cree que hay que decrecer en Balears”. Después de no haber obtenido una respuesta concreta al respecto por parte de la presidenta, Costa ha vuelto a denunciar que “Armengol se ha quitado la careta y le hemos visto su cara más turismofóbica”.

Toni Costa ha recordado que “el PP no defiende un crecimiento sin límites, pero no es lo mismo poner límites que decrecer”, por lo que la formación “dice no al decrecimiento y sí a un turismo sostenible y de calidad”.

Costa recuerda que “la semana pasada conocíamos los datos de ocupación y reducción del paro en Balears, que confirman el buen inicio de la temporada turística, que volvemos a tener un sector turístico a pleno rendimiento y que vuelve a ser nuestro motor económico”. A continuación Costa ha mostrado su sorpresa por el hecho de que “días después salgan a habla de decrecimiento”.

“¿A cuántos puestos de trabajo están dispuestos a renunciar por sus planes de decrecimiento”?, le ha preguntado el portavoz del PP a Armengol.

En esta línea, el diputado del PP ha señalado que se ha pasado “de una ley turística a una ley antiturística” y ha recriminado a la presidenta del Govern que “ha vendido al sector turístico, a las pymes, a los autónomos y a los trabajadores, para salvar su Pacto”.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, por su parte, ha defendido que si el objetivo es que lleguen a Baleares «menos pero mejores turistas, hay que tomar decisiones». Se ha pronunciado de este modo durante el debate de las preguntas de control al Ejecutivo a la pregunta del portavoz del PP, Antoni Costa.

La presidenta ha insistido en que la voluntad del Ejecutivo es que el turismo siga siendo el motor económico, pero «garantizando los equilibrios» de la mano de la ley turística.

El conseller de Turismo, Iago Negueruela, ha agradecido las enmiendas «constructivas» del PI en la ley turística, así como el trabajo de las últimas semanas de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), que han permitido llegar a un acuerdo en relación a una serie de enmiendas de la formación regionalista.

En declaraciones a los medios en la Cámara autonómica, el conseller ha insistido en que tras el acuerdo la futura ley turística mejora «de manera sustancial».

Negueruela ha subrayado que el acuerdo incluye aspectos destacados y en algunos casos reclamaciones históricas como el cambio de uso o las modulaciones en relación a las reformas de los establecimientos.

Sobre esto, el conseller ha subrayado que la norma abre la puerta a la modernización de la planta existente y que permitirá a los establecimientos que no puedan acometer las reformas optar por el cambio de uso.