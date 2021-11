El PP de Baleares ha matizado que su postura siempre ha sido contraria a la existencia de los Països Catalans y, en consecuencia, a la pertenencia de Baleares a esta «entelequia catalanista». Según la dirección del PP de Baleares el hecho de no haber apoyado expresamente la propuesta de Vox presentada este lunes en el Parlament se debe exclusivamente a que la misma fue retirada una vez se supo que no contaba con el apoyo del PI.

La propuesta de Vox consistía en que el Parlament hiciera una declaración institucional en contra de lo aprobado recientemente por el Senado sobre la existencia de los Països Catalans. Las declaraciones institucionales sólo pueden salir adelante si cuentan con el apoyo unánime de la Cámara Autonómica.

Explica el PP balear que cuando el PI manifestó que no aceptaba la iniciativa de Vox, la misma decayó «antes de que el partido pudiera posicionarse». En definitiva, que el PP optó por no pronunciarse sobre la propuesta de Vox porque en el momento de hacerlo la misma ya no existía al no contar con el apoyo del PI.

Sin embargo, el PP se hubiera podido salir en defensa de la iniciativa de Vox del mismo modo en que el PI se posicionó en contra. De todos modos el PP balear insiste en que su postura contra el concepto de Països Catalans «es clara» y que así se puso de manifiesto en 2013 cuando presentó una Proposición en la Cámara balear en los siguientes términos: «El Parlament de las Islas Baleares manifiesta que los Països Catalans no existen y que las Islas no forman parte de ningún País Catalán». El Parlament, entonces con mayoría del PP, aprobó esta proposición.