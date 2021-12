El portavoz parlamentario del PP de Baleares, Toni Costa, ha advertido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, de que «su soberbia está evolucionando hacia un autoritarismo cada vez más preocupante». El diputado ha asegurado que la socialista confunde crítica con disidencia. Así, le ha dicho que «sufre el síndrome del Consolat» y que la realidad que la presidenta dibuja «no es la que se percibe en la calle». «Debe poner los pies en la tierra» .

Costa ha reprochado que para Armengol «todo aquello que no vaya en la línea del relato fantástico que traza el Govern es prescindible». «Quien perdió toda la credibilidad una noche en un bar de copas no está en posición de mandar callar a nadie». El portavoz ha asegurado que el Govern ha tratado de silenciar a los restauradores que se han manifestado en contra «de las terribles restricciones que impusieron». «Lo mismo han hecho con los sindicatos sanitarios, los funcionarios del Estado, los interinos o los padres de niños con necesidades. Incluso la juez decana tuvo que pedirles que respetaran las decisiones judiciales».

Costa ha asegurado que los ejemplos de soberbia de Armengol son muchos, como el de la semana pasada con los vecinos de los apartamentos Don Pepe. «Los va a sacar de sus viviendas en Navidad. Y en su congreso, también los expulsó porque dijo que no era el lugar. No les dedicó ni un segundo de su tiempo». El portavoz también ha recordado que el Govern le dijo a los trabajadores de tren en huelga «que dejarán de molestar». Y de igual forma se refirió a los hoteleros que se quejaron de que hubiese destinado la ecotasa a un concierto. «Negueruela les dijo que moderaran sus críticas, una vergonzosa forma de actuar que no entiende nadie».

«¿Cree que puede mandar callar a los empresarios y a los trabajadores porque reciben unas ayudas o prestaciones de ERTE que pagaremos entre todos los españoles e incluso europeos? Ni los empresarios ni los trabajadores ni los ciudadanos le deben a usted absolutamente nada», ha concluido Costa.

Por su parte, Armengol ha respondido a la intervención del portavoz popular diciendo que es para tomárselo a risa. Y después de que el diputado le haya señalado que ni tiene ningún consideración hacia los ciudadanos, la presidenta le ha reclamado respeto para estos. Así, ha acusado a los miembros del PP que formaron parte del gobierno del expresidente José Ramón Bauza de ser los únicos soberbios y autoritarios. Además, ha dicho que son los populares los que no consensuan, cuando Armengol este septiembre se negó a pactar con la oposición el Plan Estratégico de Inversiones.