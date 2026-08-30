Porto Pi convierte la vuelta al cole en una aventura jurásica con dinosaurios hiperrealistas

Porto Pi, centro comercial propiedad de MERLIN Properties, convertirá la vuelta al cole en una auténtica expedición al pasado con la llegada de Jurassic Days, una experiencia inmersiva que transformará la Plaza Pere Claver en un escenario jurásico del 1 al 7 de septiembre.

La aventura comenzará cada tarde con tres pases: a las 18:00, 19:00 h y 20:00 horas. En cada uno de ellos, un explorador conducirá al público por un recorrido protagonizado por dinosaurios hiperrealistas, combinando entretenimiento y divulgación en un espectáculo para toda la familia.

Cada pase estará protagonizado por un dinosaurio diferente. El primero estará dedicado al Velociraptor, que aparecerá acompañado de su inseparable cría dino. Con sus ágiles movimientos y su carácter inquieto, este ejemplar sorprenderá al público por su impresionante realismo.

El segundo pase tendrá como protagonista al Triceratops, una reproducción de más de seis metros de longitud que permitirá descubrir las características de uno de los dinosaurios herbívoros más reconocibles de la prehistoria, gracias a su imponente cornamenta y su característico escudo óseo.

Como broche final de cada jornada llegará el Tyrannosaurus Rex, un espectacular ejemplar de más de siete metros de largo cuyos rugidos y movimientos pondrán el punto culminante a la experiencia.

La actividad estará acompañada por una ambientación sonora inspirada en el universo jurásico, reforzando la sensación de inmersión. El extraordinario nivel de detalle de las recreaciones, desde la textura de la piel hasta los sonidos y movimientos de cada especie, permitirá a los visitantes vivir una experiencia sorprendentemente realista.

Además, los primeros participantes de cada jornada podrán recoger un pack infantil repleto de sorpresas e inspirado en el universo de los dinosaurios en el Punto de Atención al Cliente (Planta Baja, frente a José Luis Joyerías). Para ello, solo deberán presentar un ticket de compra de 25 euros o más realizado en cualquiera de los establecimientos de Porto Pi.

La recogida estará disponible del 1 al 7 de septiembre de 17:00 a 21:00 horas hasta agotar existencias.

Con Jurassic Days, Porto Pi continúa reforzando su compromiso con la creación de experiencias diferenciales para toda la familia, ofreciendo actividades gratuitas que complementan su oferta comercial y convierten el centro en un referente de ocio en Mallorca.