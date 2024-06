El portavoz socialista que defiende la imposición del catalán recurre al español para atacar a Le Senne

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, que a pesar de ser gallego y castellanoparlante defiende la imposición del catalán en Baleares y critica el bilingüismo, ha recurrido al español para atacar al presidente del Parlament de Vox, Gabriel Le Senne, por romper la foto de Aurora Picornell, militante comunista asesinada por el franquismo en 1937.

Negueruela fue nombrado la pasada legislatura portavoz del gobierno de Francina Armengol en febrero de 2021 y se estrenó en el cargo pidiendo públicamente disculpas por los errores que pudiera cometer en sus comparecencias al no tener un catalán fluido.

Esto le valió el reconocimiento de los independentistas de la Obra Cultura Balear (OCB) que dieron el beneplácito por el «esfuerzo» y el «respeto» hacia el catalán, animándole a «perseverar».

Desde ese momento y hasta el día de hoy, el catalán ha sido la única lengua de referencia y uso público del portavoz parlamentario socialista, hasta el punto de que el pasado mes de febrero manifestaba su total repulsa a que el Parlament recuperara el español tras 30 años de uso exclusivo del catalán, y lo hacía, a instancias del propio Gabriel Le Senne.

A tal punto llega la defensa de Negueruela de la imposición del catalán en Baleares, que el pasado 5 de mayo devolvía el agradecimiento recibido desde la OCB participando en la manifestación organizada por esta entidad separatista en Palma contra la libre elección de lengua en la enseñanza junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y la plana mayor de dirigentes políticos socialistas e independentistas de Més, ahora en la oposición.

Tras aquella manifestación en contra del bilingüismo y el español, Negueruela exigía en catalán a la presidenta del Govern del PP, Marga Prohens que eligiera «si está con la mayoría social del pueblo de Mallorca, incluso con sus votantes, o si está en contra y continúa ignominiosamente arrodillada y genuflexa ante el fascismo».

Este jueves se ha expresado en español en el Parlament para criticar la derogación de la Ley de Memoria Democrática por la mayoría de PP y Vox y el incidente en el que Le Senne arrancó la foto de Picornell. Y el discurso ha sido el mismo: ultraderecha y odio.

«Se lo dije, en Europa están pactando precisamente para que estos discursos de odio no lleguen a las instituciones europeas y su partido pacta con todos los partidos del arco parlamentario europeo para evitar que los ultras estén en las instituciones. Y no estarán porque su partido pactará con los demócratas. Pero usted aquí está tan presa de los ultras que no es capaz ni de hacer caer al presidente del Parlament, después de arrancar la fotografía de Aurora Picornell y de las hermanas Flaquer. No justifique lo injustificable. La única forma de no justificarlo es pedir su dimisión y votar», ha afirmado un agitado Negueruela en un perfecto español.

Avui el debat és sobre la Democràcia. I és obligatori que Prohens triï entre Memòria o oblit, entre reparació o injustícia històrica: Demani la dimissió de Le Senne o voti la revocació que hem presentat els grups demòcrates. Esculli la Democràcia pic.twitter.com/BNOQ0NMWir — Iago Negueruela (@Iagonegue) June 20, 2024

Sin embargo, a la hora de reflejar en la red social X su intervención en la cámara, Negueruela ha vuelto al catalán.

La mitad del grupo de Vox ha abandonado la sala

El socialista ha lamentado que la presidenta del Govern haya perdido la oportunidad de no ser equidistante y de situarse «del lado de los ultras» y de estar «absolutamente alejada de la realidad».

Negueruela ha argumentado que en el contexto de los últimos incidentes, el debate de este jueves era un debate sobre la democracia y la presencia de la ultraderecha en las instituciones. El portavoz del PSOE ha acusado a Prohens de estar «presa de los ultras» y le ha tendido la mano para romper los pactos con Vox y apoyar la revocación de Le Senne impulsada por socialistas e independentistas.

Durante la réplica de Negueruela, la mitad del grupo de Vox, los diputados Sergio Rodríguez, Agustí Buades e Idoia Ribas, han abandonado la sala, aunque han regresado cuando el socialista ha finalizado y tenía que tomar la palabra su portavoz, Manuela Cañadas.