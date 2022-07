La portavoz del PP al alcalde de Palma: «Está como Armengol, metido en su búnker, salga a la calle»

Fue uno de los momentos más tensos que se vivieron en el pleno de este jueves del Ayuntamiento de Palma, marcado por la crisis de gobierno del alcalde socialista José Hila, cuando la portavoz del PP, la concejala Mercedes Celeste, le recriminó a éste que estuviera «como Armengol metido en su búnker, salga a la calle».

Una crisis de gobierno saldada con la salida de dos concejales de Podemos, formación que gobierna en Palma en coalición con PSOE e independentistas de Més y que ayer dejó en minoría al gobierno municipal al no haber tomado aún posesión del acta sus sustitutos.

Ante esta situación, el alcalde Hila tuvo el inesperado apoyo en forma de abstención del exconcejal de Ciudadanos, Josep Lluís Bauzà, no adscrito ahora a ningún partido, para ganar las mociones clave que se presentaron, entre ellas, el cese de la edil independentista Neus Truyol, a la que la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel por los vertidos de aguas fecales a la Bahía.

«Usted ha pactado hoy con una persona que no tuvo la dignidad de entregar el acta, usted lo ha hecho», le dijo Mercedes Celeste a Hila recordándole la mítica frase de Groucho Marx sobre los principios, «estos son los míos, pero si no me interesan, también tengo otros. Esto es lo que ha hecho usted hoy y a esto le llama democracia. Es la suya. Esto es una línea roja. Esto debería ser una línea roja para usted. Lo que nos ha hecho hoy debería haber sido una línea roja para usted. Pero usted no tiene líneas rojas».

En una contundente intervención, Celeste se preguntó por lo sucedido con la suspendida semana del Orgullo (‘Pride Week’), origen de la crisis de gobierno. «¿Cuánto nos costará su ida y venida del Pride? Ustedes todos declararon que era interés público municipal. En una semana dejó de serlo. ¿Dónde están los informes jurídicos que dicen que no lo es? ¿Dónde están los informes técnicos? Es que ustedes van muy libres, muy frescos».

Tras presumir el alcalde de las ayudas concedidas a los autónomos en la pandemia, Celeste le indicó que al que tenía que felicitar era a uno de los dos concejales que había cesado, el ya ex edil de Promoción Económica de Podemos, Rodrigo Romero.

«Señor alcalde, pónganse a trabajar. Es que nos ha vuelto a decir aquí que la ciudad se está transformando en lo que no queríamos que se transformara. Es la ciudad más sucia, más insegura, con más gente en las colas del hambre, con más gente durmiendo en la calle, ¿o no los ve? Como la señora Armengol, los dos en el búnker. Salen sólo para cortar cabezas. Salgan a ver lo que está pasando en la calle y se dará cuenta de que le queda sólo un año para revertir un desastre de siete».