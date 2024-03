Pep ‘Es Berro’: «Esta final se disfruta más porque hace sólo 7 años jugábamos en el barro de Segunda B»

Sentado en una de las mesas de la cafetería Son Moix, con bebida en mano y unas vistas estupendas al estadio del equipo de su vida, Pep Lladó es todo ilusión y esperanza con la final de Copa del Rey que disputará el Real Mallorca ante el Athletic de Bilbao. La afición le conoce como Pep ‘Es Berro’, un peñista que lleva 50 años viendo jugar al conjunto bermellón y él sabe más que nadie que el fútbol no tiene memoria y que nada está escrito. «Esta final se disfruta más porque hace sólo 7 años estábamos jugando en el barro de Segunda B», asegura.

Él será uno más entre toda la marea mallorquinista que viajará a Sevilla, pero lo que más le llena de orgullo son todos esos jóvenes que podrán presenciar por primera vez una final de Copa del Mallorca. «Toda su vida han escuchado hablar a sus padres y abuelos sobre Elche, Mestalla o Birmingham y ahora lo podrán vivir en primera persona».

Sobre esto, a Es Berro se le viene a la cabeza una anécdota del día en que el Mallorca tumbó al Girona por 3-2 en los cuartos de final. «Cuando acabó el partido, un chaval joven de nuestra peña vino llorando y me dijo que jamás había vivido algo así nunca. Es como un sueño para los más pequeños. Hay que disfrutar porque nunca sabremos cuándo se volverá a repetir».

Por supuesto, Pep Lladó no se olvida de todos los mayores, que habiendo visto la época dorada del club, vivirán 21 años después una final tan especial como la primera. «Había muchos mayores que no se esperaban vivir algo así otra vez y aquí estamos».

Todo parece indicar que el Mallorca acabará desplazando a 20.000 fieles a La Cartuja. Una empresa que parecía muy difícil al principio pero que se ha acabado consiguiendo con creces. «Es estupendo, nunca habían ido 20.000 mallorquines a un sitio, ya no digo mallorquinistas. Es una cosa fantástica, la afición ha respondido», afirma Pep Lladó.

La peña Es Berros, de sobra conocida en Son Moix por sus actuaciones con pancartas y disfraces, no faltará a su cita el 6 de abril. Sin embargo, no todo son buenas palabras para la final. «Muchos de los que estaremos allí nos hemos tenido que buscar la vida. Al Mallorca le ha faltado ser más cercano con su gente, es la única pega que le pongo a la propiedad».

Para el presidente de la peña habría sido un gran detalle que el club hubiese sacado una camiseta para todos sus aficionados o haber hecho alguna iniciativa en las calles. «Es cierto que no estamos acostumbrados a estas cosas, llevábamos mucho tiempo sin estar en una final, pero en esto el Athletic nos ha llevado la ventaja», considera.

«El fútbol ya no es lo que era»

Precios de las entradas abusivos, un estadio de La Cartuja descafeinado… Pep Lladó reflexiona sobre lo que se ha convertido el fútbol, aquello que llaman fútbol moderno. «Mucha gente de la isla no irá a la final porque todo es muy caro. El fútbol ya no es lo que era, está reservado para los ricos. Siento que nos lo han robado un poco», denuncia el peñista bermellón.

Un gran ejemplo nos lo pone él mismo. «Nosotros siempre hemos hecho actuaciones y pancartas divertidas en Son Moix, ahora cada vez nos ponen más trabas y te controlan más. Se ha perdido un poco la esencia». Aunque para la final ya adelanta que harán alguna de las suyas.

Pep Es Berro ha vivido en persona todas y cada una de las finales que ha disputado el Mallorca, pero la más especial para él es la de Mestalla 1991. «La recuerdo con mucho orgullo, pero fue un golpe muy duro. No creo que vuelva a vivir algo igual en mi vida. No ganamos la copa material, pero sí que fue el día que más orgulloso me sentí como mallorquinista», recuerda.

Ahora espera que la derrota no se vuelva a repetir el 6 de abril en Sevilla. De hecho, le haría especial ilusión que el héroe del partido fuese Abdón Prats. «Confío en que nos dé la Copa. Sería muy bonito y especial porque es un mallorquinista más, es como si nosotros jugáramos en el césped».

Pep Lladó cree que partir como los no favoritos da ventaja al equipo. «Tenemos un equipo con mucho espíritu. No es tan talentoso como otros que hemos tenido en el pasado y por eso tiene más mérito», asegura. Además, bromea con el estadio de La Cartuja: «Estamos acostumbrados a jugar con pistas de atletismo».

«Los ‘subecarros’ son bienvenidos»

Los ‘subecarros’ siempre han dado mucho que hablar entre la afición del Real Mallorca, pero a Pep Es Berro no le molestan. «Para mí son bienvenidos. Todos hemos sido subecarros en algún momento de nuestras vidas. Por ejemplo, mi mujer lo es y ahora le encanta. Sin ellos no puedes crecer nunca. Esto de los auténticos y los que estábamos en Segunda B es muy bonito y hay que reconocerlo, pero cuantos más seamos mejor».

El Mallorca está en otra final de Copa del Rey dos décadas después y el artífice de ello es Javier Aguirre. Pep Lladó precisa que siempre ha sido un gran defensor del «fútbol tequila» del mexicano, aunque admite que «hay partidos que son feos como una nevera por detrás».

Lo define de una manera muy afectiva: «Es un capitán perfecto para levar el timón cuando hay un temporal». Para el Mallorca asegura que «es un entrenador ideal para este momento. Nos ayuda a no ponernos nerviosos en los momentos cruciales». Sólo falta ver si así será en la final de Copa para que entre en la historia del Mallorca.