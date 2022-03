Una de las fiscales premiadas con un cargo en la Fiscalía Europea es Laura

Pellón. Como ha publicado OKDIARIO, el Gobierno de Pedro Sánchez ha

premiado con el cargo de fiscal europeo delegado a jueces y fiscales que se han caracterizado por convertirse en auténticos azotes del PP y una de estas personas es Laura Pellón, la fiscal que acusa al exconseller del PP en Baleares Carlos Delgado por el denominado caso Calanova.

La realidad es que tanto el origen como la instrucción del caso Calanova genera muchas dudas. El origen del caso está en una querella presentada en enero de 2017 contra Carlos Delgado, que era conseller de Turismo en el Govern del PP que presidía José Ramón Bauzá, y otras personas por Alfonso Robledo, presidente de la Federación Empresarial de Restauración de las Islas Baleares y de la Asociación Mallorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes, por la adjudicación de la gestión privada del puerto Calanova, en la costa de poniente de Palma.

La querella contra Delgado, abogado de profesión, fue por la supuesta intención de beneficiar a su actual socio de despacho, quien por aquel entonces tenía una participación minoritaria en la sociedad que ganó el concurso. Este concurso se lo llevó la oferta que mayor canon ofreció con enorme diferencia sobre las demás.

Según manifestó en su momento Carlos Delgado, el motivo que llevó a Alfonso Robledo a presentar la querella fue la venganza por no haber conseguido, tras sus negociaciones con la actual concesionaria, la prórroga de la explotación del restaurante del Calanova. Cuatro años después de la adjudicación del puerto, justo cuando no consiguió llegar a un acuerdo con la adjudicataria para continuar con la explotación del restaurante, amenazó al socio de despacho de Delgado con presentar una querella si no convencía a la adjudicataria para que le dejara continuar con la explotación.

Delgado le recomendó a su socio que se fuera directamente al Juzgado de Guardia pero este no le dio importancia y finalmente Robledo cumplió su amenaza. Según manifestó Delgado, su única participación en la elección de la empresa adjudicataria de la concesión fue la de votar en el Consejo de Administración de Ports Illes Baleares, un consejo formado por 19 personas. Ports Illes Balears es el organismo del Govern balear que gestiona los puertos de su titularidad y que en aquel entonces presidía Carlos Delgado.

La concesión se adjudicó sin ningún voto en contra y de acuerdo con la propuesta efectuada por una Mesa de Valoración de Ofertas que estaba formada sólo por funcionarios, quienes decidieron sin ningún tipo de sugerencia o coacción.

Lo que dijo Delgado

Según dijo en su momento el exconseller, -ahora no quiere hacer declaraciones al estar pendiente de juicio- hay algunos hechos curiosos que hacen que la instrucción de este caso haya sido un tanto especial. El primer hecho llamativo es que el agente X27337J de la Guardia Civil -y otro- visitaron a la exmujer de Delgado unos días después de que prestara declaración ante el juzgado para recriminarle que había sido muy tibia en su declaración contra su exmarido.

Añadieron que Delgado era una mala persona y que le era infiel con una mujer concreta, a quien el exconseller ni conocía. Curiosamente, el citado agente X27337J era el mismo que realizó unos cuestionados informes jurídicos en otro caso, el caso Radio Calviá, originado por una querella contra Delgado cuando éste era alcalde de Calvià presentada por el actual alcalde socialista del municipio. Es una querella que fue archivada en fase de instrucción sin que el exconseller tuviera que declarar.

Otra curiosidad de este tema es que unos meses antes de la interposición de la querella por el caso Calanova, un amigo del querellante Alfonso Robledo -Miguel Ángel Galeote- presentó una denuncia en la Guardia Civil que fue remitida a la Fiscalía y que culminó con unas actuaciones investigadoras un tanto extrañas, citando a declarar a determinadas personas previamente seleccionadas que, o bien no tenían ningún conocimiento sobre el asunto, o bien la opinión sobre el mismo iba a ser perjudicial para Delgado.

No se citó a declarar a los letrados del Govern -incluida la Jefatura de la Asesoría Jurídica- que avalaron con sus informes la legalidad del procedimiento sobre la concesión del puerto de Calanova.

Seis diligencias en un solo día

La cronología de dicha denuncia fue la siguiente: la denuncia se presentó ya redactada casualmente ante el guardia civil X27337J y otro agente, el día 4 de octubre de 2016 a las 10,15 horas. Ese mismo día entró en Fiscalía y este mismo día el fiscal superior, Bartolomé Barceló, ordenó que se incoaran Diligencias de Investigación, designando a tal efecto al fiscal Pedro Horrach, gran amigo del letrado de Alfonso Robledo.

También el mismo día, 4 de octubre de 2016, el fiscal Horrach firmó la solicitud de libramiento de Oficio a la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) de Baleares para que enviase la Base de Datos Consolidada de la concesionaria.

Ese mismo día salió el Oficio de Fiscalía y también el mismo día Horrach firmó otra solicitud de libramiento de Oficio a la AEAT de Baleares para que ampliara la información solicitada anteriormente incluyendo préstamos y tráfico de divisas de la concesionaria. Y el 2 de noviembre Horrach tomó declaración a una funcionaria que había sido muy crítica con la concesión, cuando ni siquiera había intervenido en el procedimiento por estar entonces en excedencia. Todo ello demostró, según Delgado, «una extraordinaria profesionalidad y celeridad por parte del fiscal Horrach».

Laura Pellón

Posteriormente, Horrach dejó la Fiscalía para ejercer de abogado y aquí es cuando entra en escena la fiscal Laura Pellón, ahora premiada con uno de los codiciados puestos de la Fiscalía Europea. Pellón tomó un gran interés en la instrucción del caso contra Carlos Delgado, sorprendiendo por la dureza de sus interrogatorios.

También llamó la atención la postura de la Abogacía del Govern balear del pacto de izquierdas, que después de defender la legalidad del concurso en el proceso contencioso-administrativo iniciado tras la concesión, está como acusadora en el proceso penal pero diciendo en su escrito de acusación que no hay perjuicio para la Comunidad y que por ello la concesión no debe ser anulada.

Es evidente que no hay perjuicio económico para la Comunidad dado que lo que era un lastre económico para los bolsillos de los ciudadanos de más de un millón de euros al año se ha convertido en un ingreso anual de 748.000 euros.

El juez

Por último cabe mencionar que Delgado presentó una querella por falso testimonio contra una testigo del caso. Por reparto, la querella cayó también en el Juzgado de Instrucción número 3 (el del Calanova). Sorprendentemente esta querella fue rápidamente inadmitida a trámite por el juez instructor del caso Calanova, Iñigo Ares González.

Aquí se da otra de las extrañas circunstancias que rodean el caso. Según el BOE nº 22, de 26 de enero de 2021, el 27 de enero de 2021 Íñigo Ares González cesó como juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma siendo, desde el día 28 de enero de 2021 titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor.

La querella entró por reparto en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma el día 28 de enero de 2021 y el auto de inadmisión a trámite de la querella es de 5 de febrero de 2021. Según manifestó el propio Delgado «se trató de una instrucción plagada de actuaciones sorprendentes»: y destacó en primer lugar «la pirueta jurídica de la asesoría jurídica del actual gobierno socialcomunista, la cual defiende la legalidad de la adjudicación en el proceso contencioso-administrativo iniciado tras la adjudicación y, sin embargo, acusa en el proceso penal, eso sí, diciendo que la concesión no debe ser anulada y que no hay perjuicio para la administración».

Delgado también comentó en su momento la actuación del juez instructor, Iñigo Ares González, quien inadmitió a trámite una querella por falso testimonio interpuesta por el propio Delgado en Palma contra una testigo del proceso cuando dicho juez ya estaba destinado en otro juzgado, en Manacor.

Premio para la fiscal

Extraña también la recriminación realizada por dos guardias civiles (el agente X27337J y otro) contra una testigo con posterioridad a su declaración en el proceso por no haber declarado contra Delgado como querían dichos guardias civiles. O el casual nombramiento de la fiscal Laura Pellón como Fiscal Delegada Europea justo tras finalizar una encarnizada acusación contra Delgado. El 10 de mayo de 2021 Pellón firmó el escrito de acusación que ha motivado que Carlos Delgado vaya a juicio -falta determinar la fecha- y el 16 de mayo tomó posesión del cargo de fiscal europea delegada.