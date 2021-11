Mallorca cierra la temporada turística con cifras de ocupación y actividad «similares a las de un año normal». La Federación de Empresas Hoteleras de Mallorca (FEHM) ha señalado que este 2021, a pesar de la pandemia, se ha alcanzado una tasa de apertura del 88%. Sin embargo, la patronal ha señalado que este año algunos de los destinos competidores no han estado activos. Por ello, de cara a 2022, ha pedido que el sector apueste por la diferenciación de la oferta.

La vicepresidenta de la FEHM, María José Aguiló, ha valorado que esta temporada «Baleares ha mostrado su liderazgo en la recuperación, gracias al buen hacer del sector». Así, ha augurado que si la situación sanitaria siguen siendo favorable, «el próximo año, Mallorca contará de nuevo con la confianza de los consumidores». No obstante, «la oferta variará en el futuro». Este año, algunos de los mercados turísticos que compiten con Mallorca no han abierto, pero en la temporada de 2022 sí lo harán.

«Tenemos que seguir trabajando en reforzar nuestra posición, en generar valor añadido en la diferenciación y hacer una promoción más segmentada. Debemos centrarnos en ciertos productos y en mercados concretos que nos garanticen que vamos a tener actividad y un trabajo adecuado. No sólo para la temporada, sino también para los establecimientos que permanecen abiertos todo el año», ha explicado Aguiló.

En este sentido, y tras reunirse con los agentes británicos en la World Travel Market (WTM), la vicepresidenta ha destacado que «las sensaciones para 2022 son positivas». Ha incidido en que «Mallorca parte de una posición ventajosa, porque el sector ha demostrado la solvencia y la profesionalidad de la isla como destino turístico». Además, ha recordado que la planta hotelera hizo una fuerte apuesta en protocolos y en sistemas de seguridad. «Todo ello para garantizar la experiencia de los clientes y que la temporada transcurriera sin ningún tipo de sobresalto».

Y es que el sector hotelero mallorquín ha alcanzado una tasa de apertura del 88%. La actividad se ha acercado a cifras de prepandemia, aunque todavía no ha llegado. Precisamente, la temporada ha terminado un poco antes de lo normal y también empezó más tarde. Según Aguiló, la apertura «se ha caracterizado por la progresividad y ha ido muy sincronizada con la recuperación de la conectividad con los principales mercados». Aunque no se ha podido trabajar con todos por igual, debido a las restricciones de cada país. Cabe recordar que el gobierno de Reino Unido no incluyó a Baleares en la lista verde de su semáforo COVID hasta finales de junio, para cambiar de opinión en a mediados de julio. Al final, no fue hasta septiembre cuando se eliminó el semáforo y el mercado británico abrió sus puertas.

Aguiló ha destacado que el turista de Gran Bretaña es fundamental para Mallorca. Por ese motivo, ha calificado de muy positivos los encuentros durante la feria de Londres con los agentes turísticos del país. «Hay que seguir consolidando este mercado y las posibilidades que ofrece para Mallorca de cara a la temporada de 2022», ha reclamado.