El Parlament hará una reforma exprés del reglamento para impedir que lo presida un tránsfuga de Vox

El Parlament da el primer paso para apartar a los cinco tránsfugas de Vox de la carrera por la presidencia de la Cámara al incluir en el orden del día de la reunión de la Mesa parlamentaria prevista para este viernes la reforma exprés del reglamento propuesta por los independentistas de Més tras la crisis de Vox.

Posteriormente se reunirá la Junta de Portavoces para decidir si esta cuestión se eleva al primer pleno ordinario del año que tendrá lugar el próximo martes. Será en una segunda convocatoria separada del pleno ordinario.

En el orden del día de la Mesa también se incluye la solicitud de comparecencia de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, después del archivo de las diligencias de Fiscalía por la compra de los pisos de Metrovacesa.

El Grupo Mixto solicitó la comparecencia para que Vidal informe de la «falta de colaboración con la Fiscalía» después de que el Govern lanzase que podía haber irregularidades y trasladase el expediente al fiscal.

Le Senne ganó tiempo este miércoles al lograr el apoyo de PP y PSOE en la Mesa para dejar en suspenso su expulsión, y la de Patricia de las Heras, del Grupo Parlamentario Vox, y el consecuente cese como presidente del Parlament, a la espera de dos informes jurídicos.

Mientras, anunció que elevaría al pleno la toma en consideración de una reforma del reglamento para combatir el transfuguismo, presentada por Més per Mallorca tras el estallido de la crisis en Vox esta misma semana.

La proposición plantea que cuando los diputados abandonen la formación política con la que se presentaron a las elecciones, la Mesa pueda actuar para que pasen a ser diputados no adscritos y no puedan pertenecer a ningún grupo parlamentario

El texto replica lo que ya establece la Ley para los ayuntamientos y Consells Insulares y permitiría a Le Senne combatir al bloque de díscolos, puesto que él sigue afiliado al partido mientras que los que se quedan con el grupo han sido suspendidos de militancia mientras se tramita su expulsión.

El PSOE ha apoyado públicamente esta reforma y su inclusión en el orden del día el martes. Los socialistas consideran que se podría tramitar en un plazo relativamente breve.

No obstante, la reforma requeriría forzosamente el apoyo del PP, o como mínimo una abstención, ya que los cinco diputados díscolos se opondrán, como ya ha anticipado el portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez.

Fuentes del PP no han desvelado a Europa Press si este viernes, en la Junta, permitirán que se vote el martes la toma en consideración o que se lleven a cabo las comparecencias.

En principio, el orden del día no incluye la impugnación de Més Menorca de los acuerdos de la Mesa. Con todo, si hay conformidad entre los miembros del órgano, se podría incluir en el último momento.

Més per Menorca entiende que el reglamento no deja margen para debates interpretativos y que no cabía otra actuación que no fuera dar por expulsados a De las Heras y Le Senne del grupo de Vox, cesando además a este último como presidente.

El portavoz de la formación menorquina, Josep Castells, ha advertido a los miembros de la Mesa que «la insistencia en dejar de aplicar un artículo del reglamento por motivaciones particulares podría implicar la comisión de un delito de prevaricación».

Més per Menorca también exige que el president del Parlament, Gabriel Le Senne, se abstenga en las deliberaciones de este asunto «ya que tiene un evidente interés personal en la resolución» y exige que se expulse de inmediato a los dos diputados de Vox del grupo y que pasen a tener la consideración de no adscritos e insiste en que debe cesarse «de forma inmediata» a Gabriel Le Senne como president del Parlament.

Se celebre o no este segundo pleno, la convocatoria ordinaria que ya está confirmada no se libra de la crisis de Vox. La sesión de control al Govern, la primera de 2024, incluye siete preguntas de la oposición sobre los «tránsfugas de Vox» y la gobernabilidad de las instituciones. La pregunta de Idoia Ribas a Prohens, versa sobre los «principales objetivos del Govern durante el periodo de sesiones que comienza».

Ello en un contexto en el que la refriega entre los diputados de Vox ha traspasado las fronteras del Parlament al trascender un documento de seis páginas con graves acusaciones hacia el diputado en el Congreso y ex líder de Vox en las Islas, Jorge Campos.