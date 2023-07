El pleno del Parlament de este jueves ha ratificado a Miquel Jerez (PP) y a José Hila (PSOE) como senadores autonómicos con 43 votos a favor, cuatro en contra y nueve abstenciones.

Los grupos parlamentarios Vox, Més per Mallorca y Grupo Mixto-Més per Menorca habían solicitado proceder a una votación, lo que ha imposibilitado ratificar los nombres por asentimiento de la Cámara. En concreto, han sido ratificados los candidatos con el apoyo de los grupos PP, PSIB, Grupo Mixto-Unidas Podemos y Sa Unió de Formentera, la abstención de Vox y Grupo Mixto-Més per Menorca, y los votos en contra de Més per Mallorca.

Precisamente, antes de la votación, el portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha apuntado que los candidatos deberían presentar en la Cámara un proyecto sobre sus propuestas y funciones en el Senado. Al no ser así, ha considerado que el Parlament solo puede votar la ratificación de los cargos en función de su persona y su pertenencia a los respectivos grupos políticos de los que forman parte.

En declaraciones a los medios previas al pleno de designación de senadores, Miquel Jerez ha manifestado que una de las primeras propuestas que llevará al Senado estará relacionada con «poner fin al problema de la vivienda en Baleares», ya que ha indicado que se trata de una problemática muy concreta que las Islas «llevan arrastrando muchos años».

Además, el popular también ha destacado que defenderá medidas que promuevan la estabilidad de los funcionarios, impulsando un complemento que provoque la fidelización de estas plantillas «para que los servicios públicos de Baleares mejoren y sean de calidad».

Así, se ha definido como «una persona trabajadora y comprometida» que defenderá «por encima de todo los intereses generales de todos y cada uno de los ciudadanos de Baleares en la Cámara Alta».

Por su parte, Hila ha afirmado que empieza esta nueva etapa «con mucha ilusión» tras dos legislaturas como alcalde de Palma y ha destacado que después de haber estado dirigiendo el Ayuntamiento considera que puede aportar en el Senado una visión política desde la defensa del municipalismo.

«Creo que es importante que en Madrid también tengan claro cuáles son nuestras necesidades y que las escuchen, ese es mi objetivo», ha subrayado, y ha añadido que, aunque en el senado el PSOE no cuenta con mayoría, «siempre se podrán llegar a acuerdos» porque «defender el municipalismo y defender a Baleares no es únicamente un tema de partido, sino un tema de interés general».

Por último, ha asegurado que el líder nacional del PSOE, Pedro Sánchez, será presidente del Gobierno y que, por lo tanto, se podrán llevar adelante políticas de izquierdas, a las que él desde el Senado podrá dar soporte, recoge la agencia Europa Press.