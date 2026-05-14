Pánico en una autopista de Mallorca: un conductor kamikaze desata el terror con una maniobra que pudo acabar en tragedia

La noche del pasado 18 de marzo pudo terminar en una auténtica tragedia en las carreteras de Mallorca. Un joven de apenas 20 años está siendo investigado por la Guardia Civil tras protagonizar una peligrosa secuencia al volante en la MA-13, conocida popularmente como la autopista de Inca. Concretamente, a la altura de Sa Pobla, poniendo en grave riesgo la vida de varios conductores.

Según la investigación, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando el vehículo circulaba a gran velocidad entre otros coches en una de las principales vías de la isla. Lo que comenzó como una conducción agresiva acabó convirtiéndose en una maniobra absolutamente imprudente y potencialmente mortal.

Testigos presenciales relatan momentos de auténtico pánico. El conductor utilizó el carril de aceleración para adelantar por la derecha, invadiendo incluso parte del arcén mientras zigzagueaba entre vehículos. Pero lo peor estaba aún por llegar. En cuestión de segundos, el joven realizó un brusco volantazo hacia el carril izquierdo, cruzándose violentamente delante de otro turismo que circulaba correctamente. El conductor afectado tuvo que realizar un frenazo de emergencia para evitar un impacto que podría haber provocado una colisión múltiple de consecuencias devastadoras.

La investigación avanzó gracias a la colaboración decisiva de un conductor profesional que presenció toda la escena y entregó a las autoridades las grabaciones de lo ocurrido. Las imágenes permitieron a los agentes reconstruir la secuencia completa y localizar al presunto autor de los hechos. Tras un exhaustivo análisis de las grabaciones, el cotejo de la matrícula y la titularidad del coche permitió identificar plenamente al conductor. Finalmente, el pasado 5 de mayo, la Guardia Civil de Tráfico procedió a abrir diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

El joven investigado podría enfrentarse ahora a penas de hasta dos años de prisión y a la retirada del permiso de conducir durante un periodo de entre uno y seis años, tal y como contempla el Código Penal para los casos de conducción temeraria. Fuentes cercanas al caso destacan la creciente preocupación de las autoridades ante este tipo de conductas extremas al volante, especialmente entre conductores jóvenes que convierten las carreteras en auténticos circuitos improvisados.

La Guardia Civil ha querido agradecer públicamente la colaboración ciudadana, subrayando que las denuncias y grabaciones aportadas por testigos son fundamentales para detectar y frenar este tipo de comportamientos antes de que provoquen una desgracia irreparable. Además, la institución recuerda que cualquier ciudadano puede alertar de situaciones peligrosas a través del teléfono 062 o mediante la aplicación oficial AlertCops, que permite comunicar incidentes de forma rápida, gratuita y anónima.

El caso ha vuelto a abrir el debate sobre la conducción agresiva en Mallorca y la impunidad con la que algunos conductores desafían las normas básicas de seguridad vial. Una maniobra de apenas unos segundos estuvo a punto de acabar en tragedia en una de las carreteras más transitadas de la isla.