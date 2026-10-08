Palma y Santa Cruz de Tenerife firman un acuerdo de hermanamiento y colaboración

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, han firmado este jueves el acuerdo de hermanamiento que establece los ámbitos de colaboración entre ambas ciudades.

En su desplazamiento a la ciudad canaria, han acompañado al primer regidor municipal el primer teniente de alcalde, Javier Bonet; la regidora de Comercio, Lupe Ferrer, y el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta.

El documento firmado permitirá reforzar las relaciones históricas, sociales, culturales y económicas e impulsar iniciativas conjuntas entre dos ciudades que comparten la condición de territorios insulares, capitales de provincia y capitales de sus respectivas comunidades.

El acto, celebrado a las 19.00 horas en el Salón de Plenos del Palacio Municipal de Santa Cruz, se ha iniciado con el recibimiento de la representación palmesana por parte de los representantes de Santa Cruz, seguido de una actuación de la Banda Municipal de Música.

Tras la firma, el alcalde de Palma ha recogido el pergamino conmemorativo del hermanamiento entregado por su homólogo de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez.

Martínez Llabrés ha afirmado que el hermanamiento entre ambos municipios está «fundamentado en los incuestionables lazos históricos, culturales, sociales y económicos que nos unen, y en la realidad que, como territorios insulares, compartimos plenamente».

En esta línea, ha agradecido al Ayuntamiento de Santa Cruz y a todas las instituciones, entidades, asociaciones y agrupaciones que han impulsado este vínculo, con especial atención «a los tres vecinos de Santa Cruz de Tenerife que tuvieron a bien elevar ante el alcalde, el 1 de diciembre de 2024, la propuesta de hermanamiento con la ciudad de Palma».

Al respecto, el primer regidor palmesano ha insistido en su discurso en las “numerosas razones” que justifican dicho hermanamiento, repasando los antecedentes históricos y también los retos presentes y futuros que comparten ambas ciudades.

Contexto del hermanamiento

El hermanamiento se sustenta en los vínculos históricos, sociales y culturales entre ambas ciudades. Entre ellos, destaca la presencia de numerosas familias de origen balear en Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, desde el punto de vista histórico, cobra especial relevancia la figura de Valeriano Weyler, nacido en Palma y considerado Hijo Ilustre de la ciudad, quien también fue capitán general de Canarias e impulsor de la construcción de la Capitanía General con sede en Santa Cruz de Tenerife.

En el ámbito cultural, uno de los ejemplos más significativos de esta relación es la creación, en el siglo XX, del Colegio Tinerfeño-Balear, reflejo del intercambio entre ambas comunidades.

En el plano económico, Palma y Santa Cruz de Tenerife comparten importantes sinergias, especialmente en sectores como el turismo y la hostelería.

«Dos ciudades con realidades diferentes, pero con muchos desafíos comunes, que pueden encontrar en el intercambio de experiencias una herramienta para avanzar juntas», ha remarcado Martínez, quien también ha puesto en valor el papel que desempeñan los ciudadanos y el tejido asociativo y sectorial en el fortalecimiento de esta relación, agradeciendo a los residentes canarios en Baleares «que compartan con nosotros, a través de instituciones tan prestigiosas como el Hogar Canario, su riquísimo patrimonio histórico, cultural, gastronómico y sus tradiciones».

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha destacado durante su intervención que «como alcalde de Santa Cruz, me hace especial ilusión que hoy demos este paso y que lo hagamos con el deseo de que se traduzca en una relación cercana, duradera y útil para nuestros vecinos y vecinas»·, y ha asegurado que «desde Santa Cruz ofrecemos nuestra colaboración y la voluntad de dar continuidad a lo que hoy acordamos».

«Tenemos una historia que nos acerca, retos que nos conciernen y muchas razones para estrechar lazos y conocernos mejor. Mi deseo, que estoy seguro que compartimos quienes estamos aquí, es que, desde hoy y para siempre, sientan que Santa Cruz de Tenerife también es su casa», ha añadido.

El regidor municipal ha agradecido a la delegación de Palma su presencia en Santa Cruz de Tenerife y ha expresado su deseo de «que podamos vernos pronto de nuevo, esta vez en la ciudad de Palma, para seguir estrechando los lazos de amistad y colaboración que hemos plasmado en este acto de hermanamiento».