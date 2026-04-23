Palma ha vivido este jueves un extraordinario Día del Libro, tanto por la presencia de expositores y escritores como por la gran asistencia de público y todo ello acompañado por un día brillante de sol. Las rosas han puesto la nota de color.

En La Rambla este año las paradas de libros han convivido con las floristerías, lo que ha supuesto una combinación perfecta que no han desaprovechado los ciudadanos. Un libro y una flor ha sido el equipaje que portaban muchos visitantes. De hecho, este año la Associació de Floristes, a través de Pimeco, ha tenido una participación muy activa en la celebración de Sant Jordi.

La afluencia de ciudadanos al centro de Palma para participar en la celebración del Día del Libro ha ido aumentando a medida que transcurría la mañana y sobre el mediodía era masiva la presencia de gente en la Plaza Mayor, la Calle San Miguel y las Ramblas. Aparte de los lectores en busca de libro las calles se han visto animadas por la presencia de numerosos grupos escolares acompañados por sus profesores.

Sobre los libros más vendidos no habrá datos hasta este viernes, pero sí se ha podido detectar una gran demanda del libro Prometeu de mil maneres, de Carles Rebassa, que este año ha ganado el Premi Sant Jordi. El presidente del Gremi, Miquel Ferrer, también ha mencionado como de los más vendidos la última novela de Aramburu, Maite, y de Comerás flores, de Lucía Solla Sobral.

El escritor Carles Rebassa ha agradecido a los ciudadanos que se han acercado este jueves para recibir una dedicatoria en su libro Prometeu de mil maneres y le han felicitado por ganar el premio: «Me han reglado una galleta».

En declaraciones a Europa Press, ha reconocido encontrarse por primera vez con un Sant Jordi «tan multitudinario» y ha celebrado la amabilidad con la que se ha topado.

«La gente que viene me traslada la emoción de los personajes, de la lengua y cómo está escrito. También gente que todavía no se lo ha leído y quieren profundizar en él», ha dicho el escritor.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado diferentes puestos instalados por las calles de Palma con motivo de la celebración del Día del Libro. El recorrido ha comenzado en la plaza de Cort, donde se ubican las paradas del Institut d’Estudis Baleàrics, y la Editorial Moll y ha continuado por la plaza Marquès del Palmer, la plaza Major y La Rambla.

Prohens, informa Europa Press, ha paseado por las calles de la ciudad y conversado con los libreros, junto con el alcalde de Palma, Jaime Martínez; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, entre otras autoridades.

La líder del Ejecutivo ha aprovechado este día para comprar cinco libros, entre ellos uno infantil para su hija, El drac i na coca. También ha apostado por Sales d’espera de la malloquina Neus Canyelles que, ha dicho, aborda «un tema tan importante como es la salud mental».

Igualmente, ha comprado el libro Victorian Psycho de Virginia Feito; Un món esbucat. Joan Alcover i Mallorca de Andreu Gomila; y Mallorca en Llamas de Manuel Aguilera.

Sobre este último, ha apuntado que la investigación de Aguilera está financiada por el Govern y ha recordado que este año se conmemorará las víctimas «silenciadas» de los bombardeos republicanos en Mallorca. «Es una tarea de investigación rigurosa», ha añadido.

«Me gusta venir sabiendo qué quiero comprar, pero también me he dejado sorprender y aconsejar por los libreros, que al final hoy es su día», ha destacado Prohens en declaraciones a los medios, a la vez que ha reivindicado el sector de las librerías al que, ha agregado, el Govern «apoya, respeta y admira».

En esta línea, ha puesto en valor «el orgullo de pertenecer a una tierra que sale a la calle para celebrar su cultura, su lengua y su talento literario».

El presidente del Consell de Mallorca, por su parte, ha expuesto que el Día del Libro «es una oportunidad para reivindicar la lectura como un espacio de libertad y de creación, y para reconocer la labor de las autoras, los autores y las entidades que mantienen viva la cultura literaria».

Galmés también ha invitado a la ciudadanía a adquirir alguna de las ediciones impresas de las obras galardonadas con los Premios Mallorca de Creación Literaria 2025, editadas por el Consell de Mallorca, que se presentaron este miércoles y que ya están a la venta.

Igualmente, la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que la Misericòrdia y la Biblioteca de Cultura Artesana «se consolidan como espacios abiertos, participativos y accesibles, donde niños, jóvenes y adultos pueden descubrir nuevas maneras de acercarse a la lectura y a la creación literaria».

Así, ha recordado que la Misercòrdia cuenta con un amplio programa de actividades familiares para fomentar la lectura, como talleres, cuentacuentos y otras propuestas que se llevan a cabo durante este jueves, hasta las 19.00 horas.

Este espacio acogerá, entre otras actividades, un concierto de música en directo de Poli Bauçà y Pau Mas, que pondrá el punto final a este día.