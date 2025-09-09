Los padres del CEIP Son Sardina se niegan a que un profesor condenado por acoso imparta clases a su hijos

«Las familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina queremos expresar de manera clara, pública y rotunda nuestro absoluto rechazo a la incorporación del docente Miguel Roldan en nuestro centro». Así arranca el escrito remitido a los medios de comunicación de las familias del colegio donde está previsto que un profesor condenado por acosar a un alumno cuando trabajaba en el colegio de Pla de na Tesa en Marratxí se incorpore.

La posición de los padres es muy clara. «La presencia de un profesor condenado por acoso a un menor genera alarma, desconfianza y miedo. Nuestros hijos tienen derecho a crecer y aprender en un entorno protegido y libre de riesgos», señalan en un comunicado.

Del mismo modo, también sostienen que «hay antecedentes judiciales suficientes que hacen incompatible su trabajo como docente. Consideramos que no es admisible que una persona con este historial esté en contacto diario con menores dentro de un aula», apuntan las familias.

Por ese motivo, los afectados consideran que toda esta situación es un «despropósito» y animan a todos los padres a que no lleven a sus hijos a clase durante los próximos 10, 11 y 12 de septiembre. Con esta medida pretenden que la Conselleria d’Educació destituya de forma inmediata a esta persona.

«Entendemos que es una medida precipitada pero nuestra respuesta tiene que ser contundente. Os animamos a organizarnos por clases con la finalidad de poder cubrir la conciliación familiar», concluyen.

Roldán ha sido condenado a un año de prisión, aunque la sentencia ha sido recurrida y, por tanto, no es firme. La jueza del caso no vinculó el incidente con su condición de docente, motivo por el cual no se le aplicó la pena de inhabilitación profesional.