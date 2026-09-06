Pablo Antuña niega haberse lucrado con la prostitución: «No me he llevado ni un solo euro»

La investigación de la UCO sitúa sobre la mesa acusaciones relacionadas con el supuesto lucro derivado de la prostitución y movimientos económicos vinculados a una sociedad en Formentera. El guardia civil detenido Pablo Antuña rechaza esas acusaciones y asegura que jamás recibió dinero procedente de los servicios sexuales de las mujeres.

En su versión, además, pone el foco en las que considera carencias de las pruebas incorporadas a la causa y cuestiona que se hable de 84 víctimas sin que, según afirma, aparezcan testimonios directos de ninguna de ellas.

Pregunta.- Se le acusa de haberse lucrado con el ejercicio de la prostitución ajena. ¿Llegó a percibir algún ingreso derivado de los servicios sexuales de las mujeres?

Respuesta.- Jamás. Siempre he mantenido mi propia cuenta bancaria totalmente independiente, al igual que mi ex pareja mantenía las suyas; jamás hemos tenido una cuenta corriente en común. No me he llevado ni un solo euro de esa actividad comercial o negocio, de cuya legalidad siempre he estado convencido. Mi único sustento económico ha sido siempre mi trabajo profesional.

Pregunta.- ¿Puede sostener con total firmeza que no ha coaccionado ni explotado a nadie?

Respuesta.- Lo afirmo de forma categórica. Y no lo digo solo yo: en el propio atestado judicial no figura ni una sola declaración de alguna mujer que manifieste haber sido explotada por mí, porque sencillamente es algo imposible. Ni siquiera se aporta un solo contacto directo o mensaje mío con ninguna de las supuestas 84 víctimas que menciona la acusación.

Pregunta.- ¿A qué atribuye que se hable de 84 víctimas y no haya testimonios directos en la causa?

Respuesta.- Como profesional con años de experiencia en policía judicial y criminalística, sé que solo hay dos explicaciones lógicas: o bien ninguna de esas 84 personas ha querido declarar la versión sesgada que Asuntos Internos pretendía construir de forma maliciosa porque no era cierta, o directamente porque esas víctimas no existen. Es inverosímil que atribuyan 84 víctimas y no aporten ni una sola declaración ni el obligatorio informe de victimización que exige la ley.

Pregunta.- En el sumario constan 291.000 euros en efectivo vinculados a la empresa y una transacción inmobiliaria no declarada por 110.000 euros. ¿Qué explicación da a ese dinero?

Respuesta.- Esos fondos nunca han estado en mi cuenta personal, por lo que no soy yo quien debe justificar su origen, sino la titular del negocio. Respecto a la vivienda, era un inmueble que ella pretendía adquirir exclusivamente a su nombre con sus propios recursos económicos. Asuntos Internos conocía perfectamente este detalle y omitió incluirlo intencionadamente en el atestado, ofreciendo una media verdad al juez para condicionar su decisión.

Pregunta.- ¿Se siente traicionado o perseguido por la propia institución a la que pertenecía?

Respuesta.- Siento un profundo dolor. Llevo sufriendo un acoso y una investigación implacables por parte de la Guardia Civil desde el año 2012. Cuando inicié la relación sentimental, se desató un intento deliberado por expulsarme de la policía judicial. Tuve la inmensa fortuna de contar con el apoyo incuestionable de mi superior, el capitán Bartolomé del Amor, que creyó en mi honradez. Agotado de esta presión, pedí una excedencia para apartarme, y durante ese tiempo me abrieron tres causas penales que acabaron en sobreseimiento libre, lo que judicialmente equivale a una absolución firme.