Una patera con 25 personas a bordo ha sido localizada en aguas de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. Este domingo, sobre las 02.00 horas, se ha procedido al rescate de 25 personas de origen subsahariano en aparente buen estado de salud. La patera ha sido localizada a unas 37 millas al suroeste de Formentera.

En el operativo ha participado el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y el destacamento fiscal de la Guardia Civil del puerto de Ibiza.

En total, desde el pasado jueves, 1 de agosto, hasta este domingo, día 4 del mismo mes, han llegado a las islas 19 pateras, con lo que ya son 345 las personas que han alcanzado irregularmente Baleares.

Durante el fin de semana han llegado 14 migrantes menores no acompañados a las costas de Mallorca. Con estas nuevas llegadas son ya 164 los menores no acompañados llegados a la isla en lo que llevamos de año, cifra ya muy cercana a los 180 que llegaron durante todo 2023. En estos momentos el Consell de Mallorca, a través del sistema residencial de protección de menores del IMAS, atiende ya a 603 menores, de los cuales 303 son menores migrantes no acompañados.

Para hacer frente a esta situación el IMAS pone en marcha el protocolo para abrir uno de los espacios que el Obispado de Mallorca puso a disposición de la institución insular en la reunión del pasado 18 de julio. El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha explicado que «esta medida servirá para paliar, de forma temporal, la sobreocupación que ya sufren los centros en estos momentos».

Cabe recordar que el pasado 16 de julio el Consell de Mallorca, a través del conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez, hizo un llamamiento a entidades y al gobierno central a través de delegación del Gobierno, reclamando su implicación para paliar la crisis migratoria que padece la isla. En el caso del Gobierno central, éste ostenta las competencias en materia migratoria, y ya colabora activamente en la resolución del problema migratorio en otras comunidades como las Canarias. Entidades del tercer sector y el Obispado de Mallorca ya han respondido a dicha petición y se han reunido en las pasadas semanas con la institución insular para buscar vías de colaboración.

Este sábado, ante el empeoramiento de la situación, el conseller ha reiterado su petición al Gobierno central al no haber obtenido respuesta aún a dicha petición. «El compromiso de la delegación de Gobierno era citarnos en la semana que concluye, y esa citación no ha tenido lugar. Por tanto se constata la falta de sensibilidad del gobierno de Pedro Sánchez en la atención a esta problemática», ha declarado el conseller Sánchez.

Además de espacios para la atención de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a Mallorca, el presidente del IMAS también reclamó medidas como una política migratoria seria por parte del gobierno central, no centrada exclusivamente en un reparto solidario, y un plan de contingencia global que tenga en cuenta la singularidad de las Islas Baleares y su consideración como ruta migratoria, así como financiación para la atención de estos menores.

Oleada de pateras en julio y principios de agosto

El pasado mes de julio Baleares sufrió una llegada masiva de pateras y más de 300 personas fueron rescatadas, algunos de ellos menores. y ante esta situación el Consell de Mallorca tuvo que acoger a 40 menores que fueron instalados de forma temporal en una planta de la residencia de La Bonanova en Palma.

La llegada de inmigrantes a Mallorca ha sido toda una constante en lo que llevamos de año y, por ello, el pasado mes de febrero, y ante la previsión de nuevas llegadas de menores inmigrantes no acompañados (menas), el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha empezado la implementación de una serie de medidas contundentes para poder dar solución a esta nueva situación, habilitándose con ello la octava planta de la residencia de ancianos de La Bonanova.

Una medida excepcional para intentar evitar una sobreocupación de los centros de acogida residencial de menores en caso de que se cumplan las previsiones de nuevas llegadas.

A causa del incremento de llegadas de menores inmigrantes no acompañados en los últimos meses, el IMAS no ha cesado en la búsqueda de nuevos espacios en los cuales poder acoger a estos migrantes. Desde la institución se quiere destacar la excelente labor que las entidades realizan en el centros de acogida y con la rápida respuesta para hacer frente a esta nueva realidad.

La colaboración entre instituciones es imprescindible para hacer frente a esta nueva realidad, por eso, desde la institución insular se insta que las diferentes administraciones, especialmente el Gobierno central, a que se impliquen para dar solución a esta situación.

La octava planta de La Bonanova se encontraba fuera de servicio pendiente de ser reformada ya que la licitación de esta reforma, que quedó desierta en dos ocasiones en 2022 y 2023 y que será financiada con Fondos Europeos, vuelve ha estar en proceso de concurso público.

Ante esta situación, el Consell de Mallorca se ha visto obligado a destinar 8,8 millones más a los servicios de acogida y atención a los menas, ante la avalancha de pateras que llegan a la isla. Una partida con la que el Consell cuadruplicará la prevista inicialmente en los presupuestos para esta cuestión.