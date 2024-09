Ortells lo deja una vez más claro: «Nunca ha habido caso Hummels»

«Nunca ha habido caso Hummels», ha vuelto a repetir hoy el director de fútbol del Mallorca, Pablo Ortells, en la rueda de prensa que ha mantenido junto al director de negocio Alfonso Díaz para analizar el final del mercado de fichajes. «Hemos cubierto las necesidades de la plantilla», ha asegurado Ortells, que se ha lamentado de que «el mercado no se cierre con el inicio de la competición, como sería lo lógico».

«Ha sido un mercado largo y complicado -ha apuntado el directivo- y en eso hemos coincidido todos los directores deportivos. Salvo dos o tres, casi todos los clubes hemos hecho pocas inversiones. Quizás en el futuro habría que abrir un poco más las condiciones impuestas en los límites salariales». Ortells ha dicho que no es lo más recomendable «que haya habido jugadores que han actuado en dos equipos ya en las cuatro jornadas que llevamos de Liga».

Con respecto a la plantilla del Mallorca asegura estar «contento» porque «teníamos muy claro lo que necesitábamos y hemos ido a por ello de acuerdo con el entrenador, con quien tengo una relación muy fluida. Todo lo hemos consensuado de acuerdo a lo que creíamos que necesitaba el equipo. Ahora toca competir».

Ortells, que dijo que la ficha libre que queda no se va a ocupar en principio «porque la plantilla está cerrada», defendió la calidad de los seis jugadores que han llegado, «que creemos que nos van a aportar mucho», y explicó que tres de ellos llegaron muy al final «porque el mercado va así. Si se cerrara con el inicio de la Liga hubieran estado aquí mucho antes, pero éstas son las reglas del juego y no sólo para el Mallorca, sino para todos».

En cuanto a nombres propios admitió que Rodri fue un objetivo claro «era un jugador que nos encajaba bien», pero que no pudo salir del Betis. «Ahí se ha quedado y está jugando». No obstante aseguró que «nosotros siempre trabajamos en diferentes opciones por si no sale una».

«Robert Navarro ha fichado por una sola temporada porque así nos ha convenido a las dos partes -explicó-, mientras que sobre Chiquinho y Valery el Mallorca dispone de una opción de compra». El director de fútbol del Mallorca insistió en que «nos van a ayudar mucho, si están aquí es porque estamos convencidos de ello». Por último admitió que se le planteó una oferta de renovación a Nastasic «que no aceptó» y luego «hubo cambio de cuerpo técnico y las circunstancias nos llevaron por caminos diferentes. Estamos convencido de que con los cuatro centrales que tenemos estamos bien cubiertos».

Por su parte Alfonso Díaz, director de negocio del club, explicó que «se ha invertido lo que teníamos», y dijo al respecto que «no todo lo que se ingresa se puede destinar a gastos porque hay unos plazos de cobros y de pagos». Diaz recalcó la importancia «de estar en Primera División» y sobre el proyecto volvió a recordar que «éste es un plan a largo plazo en el que partimos con la permanencia como primer objetivo. Si recordáis cómo estábamos hace cuatro años veréis hasta qué punto hemos crecido».