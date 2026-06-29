Orgull Llonguet ni se ha presentado a la convocatoria para organizar el Canamunt de Palma de este verano
El Ayuntamiento abrió e hizo público el plazo para organizar este tipo de eventos el 11 junio, sin cambiar las condiciones
Tampoco habría comunicado a nadie que tuvieran "problemas" con el Ayuntamiento ni solicitado ningún tipo de ayudas
El Ayuntamiento de Palma ha mantenido que este año no ha cambiado las condiciones para organizar Canamunt i Canavall y asegura que sería Orgull Llonguet quien habría desistido de su preparación.
Desde la Corporación municipal han explicado que el área de Participación Ciudadana ha abierto la convocatoria pública para organizar este tipo de eventos el 11 junio, cuando en 2025 fue el 29 de mayo.
En ese sentido, han afirmado que se han enterado por la prensa que Orgull Llonguet no había presentado solicitud para la presente edición y han recalcado que no les habían manifestado que tuvieran «problemas» con el Ayuntamiento.
De hecho, el Consistorio ha aclarado que en esta convocatoria se proponía repetir la misma operativa de otros años, que consistía en la dotación de Policía Local, servicio específico de limpieza de Emaya, el diseño del plan de autoprotección o permitir el acceso a la plaza de Cort para dar inicio a las fiestas.
De este modo, han concretado que simplemente Orgull Llonguet no se habría presentado a este procedimiento administrativo y, consultados por si se habrían planteado ofrecer algún tipo de subvención, han indicado que la entidad tampoco les ha pedido otro tipo de ayuda.
Hay que recordar que Orgull Llonguet ha comunicado que este año no organizará la fiesta de Canamunt i Canavall «ante la dificultad de encontrar voluntarios para organizar la fiesta, recursos económicos y apoyo» del Ayuntamiento de Palma.
La asociación ha anunciado esta «difícil» decisión en una publicación en su cuenta de Instagram, aunque han recalcado que se trata de «un paso atrás» para «continuar adelante», ya que necesitan «parar, repensar y reorganizarse» porque han considerado que en ‘Ciutat’ «aún hay mucho trabajo por hacer».
Orgull Lloguet ha recordado que en su nacimiento tenían la «clara misión» de «hacer pueblo en ‘Ciutat’», por lo que empezaron reivindicando el mote ‘llonguet’ y continuaron con las «fiestas participativas» de Sant Sebastià.
El año 2015 dieron el paso de poner en marcha de Canamunt i Canavall como una «fiesta de verano con elementos de una historia poco conocida».