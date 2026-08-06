Una organización independentista de Mallorca pide entregar Ceuta y Melilla a Marruecos: «Sería un acto de justicia»

Una organización independentista de las Islas Baleares asegura que Ceuta y Melilla son dos colonias españolas en el norte de África y pide entregarlas a Marruecos y al régimen dictatorial de Mohamed VI.

Esta es la solución que propone la Assemblea Sobiranista de Mallorca después de la grave invasión de Ceuta por más de 60.000 personas que violaron ilegalmente la frontera de España por El Tarajal. Toda una operación coordinada y controlada desde Rabat que ahora esta entidad separatista justifica empleando, además, todo el argumentario propio del lobby promarroquí.

En un disparatado comunicado, la organización considera que la «tragedia humana» que ha ocurrido en la ciudad autónoma de Ceuta «no habría pasado si en el 1956 la independencia de Marruecos no hubiera dejado en manos del colonialismo español los reductos ceutíes y melillenses».

Además, los sueños húmedos de la Asamblea Soberanista de Mallorca no se quedan ahí. Asegura que Ceuta y Melilla «son dos colonias españolas que no producen nada» y son «un pozo sin fondo que solo chupa recursos», por lo que creen que sería un «acto de justicia que estas dos ciudades africanas sean de África».

Hay que decir que esta entidad, de corte catalanista y profundamente hispanófoba, está liderada por Jaume Sastre i Font, un profesor jubilado que en Baleares tuvo sus momentos de ‘gloria’ allá por 2014, cuando inició una huelga de hambre para protestar contra el Govern del PP y exigirle que impusiera el catalán en las aulas, aunque a los 41 días desistió sin conseguir objetivo alguno.

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Ahora, la organización que preside Sastre sostiene que «la relación entre España y Marruecos es un conflicto colonial que continuará hasta que no se resuelva la herida infectada que representan Ceuta, Melilla y todos las islas e islotes del norte de África que continúan bajo dominación española».

Por último, en el comunicado abogan como «independentistas mallorquines» por la «descolonización de Ceuta y Melilla», a las que tachan de «entelequias coloniales», al mismo tiempo que piden por enésima vez lo mismo con las Islas Baleares y «el conjunto de la nación catalana».