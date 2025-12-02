Operación Chanquete: 17 detenidos y la caída de ‘El Vito’, el defenestrado ‘rey’ de Son Banya

Duro golpe al narcotráfico en Mallorca. Un total de 17 personas y la caída de El Vito, el defenestrado rey de Son Banya. Todos ellos han sido detenidos en el marco de la denominada Operación Chanquete, desarrollada en la capital balear durante los últimos meses. Además, se han realizado ocho registros domiciliarios y se han incautado importantes cantidades de droga, vehículos de alta gama y dinero en efectivo.

Durante los últimos dos meses, se han llevado a cabo ocho registros en distintos puntos de la capital balear. En ellos, los agentes han intervenido diversos tipos de droga, entre los que figuran varios kilos de cocaína, hachís, marihuana, tusi y aproximadamente 2.200 pastillas para la disfunción eréctil. Asimismo, se han incautado ocho coches de alta gama, valorados en unos 500.000 euros, así como cerca de 100.000 euros en efectivo.

La investigación ha sido realizada por el Grupo I de Estupefacientes de la UDYCO de la Policía Nacional, que durante meses realizó labores de seguimiento y análisis sobre una red perfectamente estructurada y coordinada para la adquisición y distribución de drogas en la isla.

El pasado 16 de octubre ya se llevó a cabo un importante dispositivo policial en el poblado de Son Banya, donde se procedió a la entrada en varios domicilios y al desmantelamiento de diversos puntos de venta de droga. En estas actuaciones, la Policía Nacional contó con el apoyo de la Policía Local de Palma, que colaboró en el derribo de casetas utilizadas para la venta de estupefacientes, además de aportar su unidad de drones y documentación clave para la investigación.

Según fuentes policiales, la organización disponía incluso de un camión y una retroexcavadora, con los que construían y modificaban accesos en la zona, removiendo grandes cantidades de tierra para dificultar la entrada de las fuerzas de seguridad y establecer barreras físicas.

En los distintos dispositivos participaron efectivos de la UDYCO, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Intervención Policial (UIP), el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), Medios Aéreos, Guías Caninos y agentes de la Brigada de la Policía Judicial.

Con esta operación, la Policía Nacional asesta un importante golpe al tráfico de drogas en Mallorca, al tiempo que refuerza las actuaciones en barrios y zonas de ocio, en coordinación con las unidades de seguridad ciudadana, para hacer frente a este tipo de delincuencia.