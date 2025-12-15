Nuevo parón internacional para el Illes Balears

La temporada vuelve a detenerse para dar paso a un nuevo parón internacional. Tras un exigente tramo de competición en el que el Illes Balears Palma Futsal ha disputado 18 partidos en las últimas diez semanas, la mayor parte de la plantilla podrá disfrutar ahora de unos días de descanso. No será el caso, sin embargo, de tres jugadores que volverán a hacer las maletas para concentrarse con sus respectivas selecciones nacionales.

Los desplazamientos más largos serán los de Fabinho y Lucão, que ya despegaron anoche rumbo a Brasil y llegarán en las próximas horas para incorporarse a la concentración de la selección brasileña. Ambos participarán en dos partidos amistosos ante Países Bajos, que se disputarán los días 20 y 21 de diciembre, el primero en Foz do Iguaçu y el segundo en Santa Helena.

Por su parte, Mario Rivillos se concentrará este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas con la selección española, con la que comenzará la preparación de dos encuentros amistosos frente a Serbia. El combinado nacional viajará a territorio serbio el día 18 de diciembre y disputará el primer partido en Niš el día 20, mientras que el segundo se jugará en Vrnjačka Banja dos días después, ambos a las 18:00 horas. Estos encuentros servirán como última prueba antes del Europeo, que se celebrará en Letonia, Lituania y Eslovenia el próximo mes de enero.

Dos viajes largos y una carga adicional de minutos para tres piezas importantes en el esquema de Antonio Vadillo, que no podrán disfrutar del descanso antes de afrontar otro exigente tramo del calendario. A la vuelta del parón, el Illes Balears Palma Futsal deberá disputar el último partido de la primera vuelta en Jaén, la Supercopa de España en Son Moix y los dos primeros encuentros de la segunda vuelta, antes del parón de enero.