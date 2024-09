Nil Riudavets le da a Baleares la segunda medalla en los Paralímpicos

El menorquín Nil Riudaverts le ha dado hoy a Baleares su segunda medalla en los Juegos Paralímpicos de París, al final en tercera posición la prueba de triatlón en PTS4. Riudavets ha protagonizado una espectacular remontada después de un mal arranque en natación y a acabado con un espectacular crono de 1.01.0, quince segundo menos que el cuarto clasificado, el francés Pierre-Antoine Baele. En cambio Alejandro Sánchez Palomero no ha tenido tanta suerte y ha tenido que conformarse con la décima posición.

La prueba de natación ha estado a punto de costarle muy cara al menorquín, que ha salido del agua en octava posición, muy lejos de las medallas. Sin embargo en ciclismo ha empezado la remontada y en la prueba de fondo lo ha dejado todo para cruzar la meta en una espectacular tercera plaza, lo que le supone la medalla de bronce. El francés Alexis Hanquinquant, que era el máximo favorito, ha logrado la medalla de oro bajando de la hora, mientras que el estadounidense Carson Clough se ha colgado la plata.

Después de un duelo de tres años, el deporte me ha regalado una medalla», ha dicho un eufórico Riudavets, en una jornada en la que el triatlón le ha proporcionado cuatro medallas a España. Lástima que una de ellas no haya podido ser para Sánchez Palomero, que no ha tenido su mejor día.

Hay que recordar que el pasado sábado Joan Munar lograba la primera medalla para Baleares en los Juegos Paralímpicos de París al firmar la mejor marca de su carrera, 6.32 metros, en la prueba de salto de longitud clase T11 de ciegos totales disputada en el Stade de France. El atleta mallorquín se colgó el bronce en su último salto cuando parecía imposible evitar que la delegación china consiguiera las tres medallas. Munar consigue su primera presea en la que es su tercera participación en unos Juegos Paralímpicos.