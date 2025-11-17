Ni agua potable para beber: las deplorables condiciones laborales de los policías nacionales en Manacor

Los policías nacionales que trabajan en la Comisaría del municipio de Manacor (Mallorca) han pasado un verano de pesadilla sin poder beber agua durante su jornada laboral. El sindicato CSIF ha denunciado que tanto los agentes como los usuarios de estas instalaciones no disponían de agua potable a la vez que tenían que soportar temperaturas superiores a los 38 grados por la avería del aire acondicionado.

En un duro comunicado, el sindicato policial ha lamentado que esta situación ya había sido denunciada en el pasado mes de julio ante Inspección de Trabajo, quien se personó en las dependencias y confirmó lo denunciado.

Posteriormente, la Empresa de Servicios del municipio de Manacor reveló para el agua de esta comisaría un certificado de no apta para el consumo humano.

Avería en el aire acondicionado

A esta problemática se tiene que sumar la avería del aire acondicionado, lo que provocó que en algunos despachos se superaran los 38 grados en pleno verano. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) informó que esta situación se daba no sólo en Manacor, sino también en otras comisarías de Mallorca, Menorca e Ibiza.