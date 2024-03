Nacha Pop, India Martínez y Siempre Así se unen a la segunda edición de Es Jardí este verano

Es Jardí regresará este verano con una segunda edición que ofrecerá cultura, gastronomía y mucha música los jueves, viernes y sábados del 11 de julio al 31 de agosto en el jardín mediterráneo del Recinto Mallorca Live Festival en Calvià. El evento regresará con nuevos nombres como Nacha Pop como banda invitada de la ya anunciada inauguración a cargo de Children of the 80’s (11 de julio), India Martínez (19 de julio) y Siempre Así (2 de agosto).

Cabe recordar que en la segunda entrega de este evento musical ya contaba con nombres confirmados como Carlos Vives (12 de julio), Babasónicos (13 de julio), Rozalén (27 de julio), Amaral (9 de agosto), Viva Suecia (15 de agosto), La Oreja de Van Gogh (17 de agosto) y Ana Mena (30 de agosto). También se contará con la fiesta Bresh el día 1 de agosto.

El espíritu de la Movida con Nacha Pop

Para la inauguración de esta edición de Es Jardí el 11 de julio, que correrá a cargo de Children of the 80s, la mítica fiesta traerá como invitado especial a una de las bandas nacionales míticas surgidas durante la Movida madrileña: Nacha Pop.

El grupo formado en 1978 por Antonio Vega, Nacho García Vega y Carlos Brooking ha dejado un legado único en forma de himnos de varias generaciones como ‘Chica de ayer’, ‘Vístete’ o ‘Lucha de gigantes’. Éxitos que la formación actual sigue celebrando y que el público mallorquín podrá disfrutar este verano.

La voz única de India Martínez

India Martínez era todavía una niña cuando ganaba sus primeros festivales de arte jondo, a los que se presentaba con el aval de sus estudios de guitarra y solfeo, y se había convertido ya en toda una chica cuando abrió los ojos al pop. Pese a su juventud, India es ya una veterana de la música española, con sus ocho álbumes, sus discos de oro y platino y su reconocimiento en los premios más prestigiosos, incluidas varias nominaciones en los Grammy Latinos.

Tras estrenarse a la edad de 17 de años con Azulejos de lunares (2004), un trabajo eminentemente racial, India comenzó el viaje hacia nuevas músicas, buscando y experimentando. Por el camino, premios, reconocimientos y colaboraciones con nombres como Abel Pintos, Enrique Iglesias, David Bisbal o Franco de Vita, entre muchos otros. Una artista con mayúsculas que vuelve a tomar los escenarios este verano con su último trabajo, Nuestro mundo (2022), y el 19 de julio traerá a Mallorca la gira ‘Vuestro mundo’ para compartir con el público su mundo.

La rumba inconfundible y universal de Siempre Así

Más de tres décadas de carrera, 16 discos en el mercado y un éxito incontestable: alrededor de un millón de copias vendidas y más de 1.500 conciertos entre España y Latinoamérica. Pero el mayor éxito para Siempre Así es comprobar cómo su repertorio forma parte de la banda sonora de millones de personas, cómo esa rumba con mensaje, alegre y sureña, conservando sus raíces flamencas, se ha hecho imprescindible en cualquier reunión o evento de tipo festivo.

Estos siete sevillanos universales visitarán el jardín mediterráneo el 2 de agosto para celebrar el 30º aniversario de Mahareta (1994), su disco más emblemático y el que catapultó al grupo hacia un público masivo. Un álbum que contiene muchos de sus grandes éxitos, como ‘Siempre Así’, ‘Para volver a volver’, ‘Se me va’, ‘En un rincón del alma’ o su archiconocida versión de ‘My Way’, ‘A mi manera’.

Cabe recordar que este nuevo ciclo estival de conciertos de Mallorca Live, Es Jardí, llegó en el verano de 2023 a Calvià y durante sus 8 semanas de programación se convirtió en un lugar de encuentro social, congregando a 60.000 personas, que, además, destacó por ofrecer un ocio responsable con la finalidad de potenciar una variada oferta musical de calidad.

David Bisbal, Melendi, Luz Casal, Mónica Naranjo, Guitarricadelafuente, Vanesa Martín, M Clan, Rosario y UB40, fueron algunos de los artistas nacionales e internacionales de primera línea que pasaron por el nuevo jardín mediterráneo de Es Jardí, que también acogió espectáculos como el de Sara Baras o el Homenaje a Zimmer Williams y Morricone, noches de nostalgia con Children of the ‘80s y Summer of Love y una de las fiestas más famosas del mundo, Bresh.