Muere un burro y otro queda gravemente herido al ser atropellados por un coche en Palma

Un burro ha muerto y otro ha resultado heridos tras ser atropellados en la madrugada de este lunes en la carretera de Valldemossa, frente a la Universitat de les Illes Baleares (UIB). El accidente ha ocurrido sobre las 05:00 horas cuando un conductor se ha encontrado de manera inesperada con los dos animales en la vía.

Según fuentes de la Guardia Civil, el hombre no ha podido hacer nada para evitar el impacto y ha provocado la muerte de uno de los burros, cuyo cuerpo ha sido trasladado a Son Reus. El otro animal ha resultado herido y ha sido trasladado a un centro de recuperación, donde recibirá atención veterinaria.

La principal hipótesis que barajan los agentes es que los burros se pudieron escapar de las instalaciones donde habitaban, posiblemente asustados por algún ruido.

Ahora, la Benemérita trata de localizar al propietario de los animales para investigar cómo pudieron acceder a la carretera y si existió negligencia en su custodia.