Mezquida & Chicuelo: marea de sensaciones directas al corazón

En la recta final de su programación para 2025 el festival Alternatilla Jazz presentó el pasado 3 de diciembre en el Teatro Principal de Palma al trío de moda en España formado por el pianista menorquín Marco Mezquida, el guitarrista extremeño -aunque criado en Cataluña- Juan Gómez Chicuelo y en la percusión Paco de Mode. La razón era presentar Del alma, álbum que cierra la trilogía del tándem Mezquida & Chicuelo. Lo cierto es que ya se pudo escuchar en Palma en directo, el pasado marzo en el auditorio del Conservatorio Superior. En todo caso la novedad era la reincorporación del percusionista, que debido a un accidente en la mano no pudo participar en la presentación que tuvo lugar en el Conservatorio el pasado marzo.

Hablar de trío de moda en España en absoluto es gratuito porque es la suma de tres grandes maestros, incluyendo por supuesto Paco de Mode, a quien se puede escuchar regularmente en el Teatro Real de Madrid, pues él es parte de su plantilla de artistas. En Palma dio una clase magistral de su soberbia capacidad para llevar la percusión a territorios de excelencia. En cuanto a Mezquida y Chicuelo, su unión se remonta a su condición de profesores en el Taller de Músics de Barcelona, pero muy en especial a la química que de inmediato surgió entre ambos y de la trilogía que han grabado es la mejor prueba de su perfecta compenetración Del alma, editado el año pasado.

El primer álbum, Conexión (2017) cabría definirlo como de tanteo, pero el segundo, No hay dos sin tres (2019), ya marcó la consolidación (en él ya aparece Paco de Mode), mientras Del alma es simplemente una joya. Fue precisamente su repertorio el que marcó el desarrollo del concierto y al cerrar con una visita a la grabación de 2017 se visualizó la evolución.

De los tres Marco Mezquida cabe considerarlo un caso aparte porque, como suele decirse, «goza de un sonido propio que rompe etiquetas, resultado de fusionar jazz, flamenco, clásica y pop». No puedo olvidarme de aquella vez en el claustro de Sant Domingo, verano de 2020, en que fue invitado por el Festival de Pollença a presentar Beethoven collage justo un año antes de editarse el álbum. Marco Mezquida dejó dicho que le había costado adaptar la música de Beethoven a los códigos del jazz; pero también afirmó que le habría gustado escucharle improvisando al piano, porque «seguro sacaba toda su energía vital sobre el teclado. Beethoven era un volcán sonoro».

Es curioso, pero con esta conclusión tal vez sin saberlo, o sí, Mezquida se refería igualmente a su propio estilo. Mejor aún: a su manera de sentir la música, porque no deja de ser él mismo un volcán sonoro con la suerte de verse acompañado en este capítulo de ahora mismo por dos gigantes en el arte del acompañamiento. No olvidemos que Chicuelo ha acompañado a celebridades del cante flamenco y a bailaoras de la talla de Eva la Yerbabuena o Sara Baras, antes de entrar en contacto con gente del jazz.

Situados en el Teatro Principal de Palma nos disponíamos a presenciar uno de los mejores directos en el capítulo del mestizaje, salido directo del alma. De hecho, cada instante recorrido en realidad era una marea de sensaciones. Cada uno iba literalmente a su bola, extrayendo lo mejor de sí mismos y sin perder de vista una suerte de hilo conductor, invisible, pero que les llevaba irremediablemente a la perfecta conjunción. Las raíces estaban a la vista de todos, pero aquella poesía sonora lo envolvía todo, convertidos ya en uno.