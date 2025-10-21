Mateo Joseph-Muriqi-Virgili, el tridente que ilusiona al mallorquinismo

Mateo Josep, Vedat Muriqi, Jan Virgili. Éste es el tridente que ilusiona a todo el mallorquinismo tras la espectacular segunda parte jugada el pasado sábado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. Siete goles y dos asistencias suman entre los tres con tan sólo nueve jornadas de Campeonato consumidas, pero el partido del próximo domingo en Son Moix ante el Levante va a suponer una verdadera reválida para ellos, con una pregunta flotando en el aire: ¿se atreverá Jagoba Arrasate a alinearlos juntos desde el principio?

En Sevilla los titulares fueron Muriqi y Virgili, mientras que Mateo Joseph se quedó en el banquillo, pero la propuesta inicial de Arrasate fue jugar con tres delanteros, ya que de salida el que jugó fue el mallorquín Javi Llabrés, que lo puso todo de su parte, aunque sin demasiada fortuna, lo que acabó decidiendo a Arrasate a recurrir al ex-jugador del Leeds. Un cambio que fue mano de santo, porque tras el empate de Muriqi Mateo Joseph sería el autor del 1-2 primero del 1-3 después.

Mateo Joseph, Muriqi y Virgili han demostrado que son capaces de formar una sociedad muy interesante y, desde luego, absolutamente desequilibrante para el equipo adversario. Sin embargo también es cierto que alinearlos a la vez a los tres implica un alto riesgo ya que se trata de jugadores muy volcados hacia el ataque. Arrasate deberá pensarlo con detenimiento ya que los tres puntos ante el Levante son importantísimos.

Los valencianos, por cierto, parece que van a acusar la baja de su mejor jugador, el media punta Carlos Álvarez, que se retiró lesionado del partido del pasado fin de semana ante el Rayo Vallecano. Aún no es oficial, pero parece casi imposible que pueda llegar, y sin duda se trata de una ausencia muy sensible, ya que es el futbolista más desequilibrante de la plantilla granota.