Todos los años las plazas más emblemáticas de las ciudades acogen por estas fechas los tradicionales mercados navideños, una oportunidad para hacer una visita con un aire muy especial que ilumina las caras de los visitantes y consiguen aportar un atractivo más al espíritu que flota en el ambiente.

Está muy bien el celebrar las tradiciones, potenciarlas y llenarnos de emociones positivas, pero, aún mejor, es el añadir a todos los actos de consumo navideños el toque necesario de sostenibilidad y, que mejor, que señalarte las mejores opciones de mercados navideños sostenibles de Europa.

Todo ello enfocado a que los gestos que hagamos durante estas señaladas fechas colmen los anhelos de protección del planeta que, sin duda, cada vez son más tenidos en cuenta por la ciudadanía. Y los mercados navideños que añaden esos toques esenciales donde el ser sostenibles puede ser una buena opción para aportar una excusa más para visitarlos.

Impacto del consumo navideño

La actividad navideña no se salva del impacto ambiental, ya que las compras navideñas aumentan en un 12% y llevan aparejado también un mayor consumo energético.

Según Red Eléctrica, operador del sistema eléctrico en España, la demanda energética en el país aumentó un 3,8% en diciembre de 2023 con respecto al mismo mes del año anterior, y, afortunadamente, más de la mitad de la producción eléctrica en ese mes fue de origen renovable.

Estos espacios navideños que cuidan el medioambiente proponen distintas formas y opciones para estar conciliados con el bienestar de la Tierra, ofreciendo productos de proximidad, de segunda mano, artesanales, ecológicos y con una huella ambiental mínima, utilizando, sobre todo, energías renovables.

Los mercadillos navideños, con una dilatada tradición en Europa, son un gran ejemplo de conciliación ambiental, donde priman estos hábitos más amables con el entorno, ofreciendo productos locales y artesanos o eligiendo una iluminación más eficiente, poniendo el acento y energía en las prácticas más sostenibles.

Iluminación navideña renovable

El alumbrado de Navidad es, sin duda, uno de los eventos más populares de estas fechas en muchas ciudades, un espectáculo visual que, sin embargo, conlleva un importante consumo energético que supone un nada desdeñable desembolso para las arcas municipales de muchos ayuntamientos que ahorrarían millones de euros utilizando energías renovables y, de paso, sería más sostenible.

Como ejemplo de uso de energía verde está el mercado navideño de Colonia (Alemania), abastecido por electricidad 100% renovable —hidroeléctrica y eólica—, una medida que ahorra, según sus estimaciones, 152 toneladas de CO₂. Y en España, tienes otro ejemplo, el del mercado navideño de la Plaza Mayor de Madrid, uno de los más tradicionales de nuestro territorio que, por primera vez, este 2024 se ilumina con energía sostenible.

Además de la iluminación, en estos mercadillos navideños hay más gestos que cuidan el entorno, como la reducción de residuos, el uso de materiales reciclados, ecológicos o biodegradables en las decoraciones o el tipo de producto que se ofrece.

Productos de proximidad

Y, por supuesto, los estantes y muestrarios de los mercados navideños sostenibles que conectan con el cuidado del medioambiente presentando productos de cercanía, también llamados Kilómetro cero, muy en línea con los ODS.

En estos espacios la tradición se alía con la alimentación cercana, con los objetos artesanos realizados en el entorno más próximos, una opción que limita mucho las emisiones ocasionadas por la logística. Además de proteger el planeta, también aporta beneficios en el área social, en la economía local y añade valor con el fomento del empleo local.

Y, para descubrir estos mercadillos navideños sostenibles, no hay nada mejor que consultar los que reconoce el portal Best European Destinations, que deja un listado de espacios que sobresalen por sus prácticas de respeto por el medioambiente.

Essen (Alemania)

El Mejor mercado de Navidad sostenible de Europa en el ranking elaborado por European Best Destinations, está en la ciudad alemana de Essen, reconocida por la UE en 2017 como Capital Verde Europea, refleja su gran compromiso al estar en el primer puesto.

Este espacio navideño, que se provee de energía 100 % renovable, destaca por haber sustituido las vajillas y bolsas de plástico por un sistema de depósito para los vasos, tazas y platos en los que se sirven los productos.

Maribor (Eslovenia)

Maribor es la ciudad de Eslovenia que está reconocida como un imprescindible Destino Verde del país. Su mercado navideño se distingue por decoraciones elaboradas con materiales ecológicos y evitar el uso de abetos cortados.

En su lugar, cuenta con sus ya tradicionales «árboles vivos» plantados en macetas, que son decorados por niños de escuelas locales. Además, los puestos ofrecen productos artesanales y una gastronomía que apuesta por envases sostenibles, como cartón y madera, reforzando su compromiso con el medioambiente.



Manchester (Reino Unido)

La proximidad y la reducción de la huella de carbono son las bazas sostenibles que presentan los mercadillos navideños de Manchester, unos espacios que tienen como objetivo el alcanzar las cero emisiones de carbono para el año 2038.

Su estrategia gira en torno a que más del 80% de sus comerciantes son locales, mientras que el resto, en su mayoría, proviene de Europa, fomentando la proximidad y reduciendo la huella de carbono.

El funcionamiento de los generadores en los puestos es peculiar, ya que se alimentan con HVO (aceite vegetal hidrotratado o diésel renovable) —lo que reduce hasta un 90% las emisiones en todo el ciclo de vida—, junto con energías renovables como paneles solares y baterías recargables.



Viena (Austria)

Viena hace gala de sus centenarios mercados navideños que también son sostenibles, una cita calificada de ecológica desde que en 2022 fueran reconocidos como «ökoevents» o «eventos ecológicos», una distinción otorgada por la ciudad a iniciativas que ponen en marcha medidas para reducir su impacto ambiental.

Esta calificación se consigue gracias a que el 75 % de los productos, alimentos y bebidas que se ofrecen son orgánicos y provienen de cultivos sostenibles.

No te pierdas el mercado de Karlsplatz, conocido formalmente como Art Advent, que pone el foco en la producción artesanal local. Además, ofrece un atractivo más, al tener entre su oferta gastronómica opciones mayoritariamente ecológicas.



Vilna (Lituania)

Y, en este viaje de la Navidad sostenible, podemos viajar a la ciudad de Vilna que ha sido designada Capital Europea de la Navidad en 2025 por la Red de Ciudades de la Navidad, una organización dedicada a promover los valores culturales, sociales y económicos de las celebraciones navideñas en Europa que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo.

El reconocimiento le llega por el «énfasis por la sostenibilidad», evidenciado en el uso de iluminación eficiente y en sus decoraciones eco-friendly. Sus árboles de Navidad cuentan con un reconocimiento internacional y más del 80% de los materiales utilizados en la decoración de sus mercados navideños sostenibles son reciclables o reutilizables, según informa su Ayuntamiento.



Toulouse (Francia)

La ciudad gala de Toulouse se ha colocado como uno de los más responsables del país galo, ya que dispone de menaje biodegradable y cuenta con iluminación LED de bajo consumo para minimizar su impacto energético.

Además, prioriza la prevención de residuos plásticos y de embalaje, integrando criterios medioambientales en sus compras y en los lotes promocionales.

Y van más allá de los que puedes tocar, comprar o ver, ya que también el sonido está modulado, ajustándose al entorno para respetar el ambiente local y evitar la contaminación acústica.



Budapest (Hungría)

Entre los más bellos del viejo continente, encontramos el que aparece en la lista confeccionada por National Geographic: hablamos del mercado navideño de Budapest, que combina tradición con un fuerte compromiso con la sostenibilidad.

Todos recuerdan cómo en 2022, sorprendió con la iluminación de su árbol de Navidad con la energía proporcionada por bicicletas en las que los ciudadanos podían pedalear, generando electricidad que también cargaba baterías para alimentar las luces de la plaza junto con la instalación de paneles solares.



Berlín (Alemania)

Y terminamos el viaje de los ocho mercadillos navideños más sostenibles en el mismo país donde lo iniciamos. En Alemania, su capital es conocida por albergar una nutrida oferta de cerca de 60 puntos navideños.

Destacan en Berlín el mercado navideño sostenible del Palacio de Schönhausen, que promueve productos sostenibles y artesanía local, y el de Sophienstraße, que desde hace dos décadas ofrece productos orgánicos, sostenibles y de comercio justo, incluyendo vino caliente ecológico.

Este mercado ofrece también una plataforma para que los jóvenes berlineses presenten y vendan sus creaciones, enfatizando la sostenibilidad, la igualdad y la conciencia medioambiental.

Por último, en este recorrido por estos lugares llenos de tradición y respeto por el medioambiente, habría que acercarse al innovador Mercado Navideño Cero Residuos, inaugurado en 2023, que pone el foco en productos locales y ecológicos, así como en talleres, debates y actividades artísticas para fomentar un enfoque más consciente y responsable.