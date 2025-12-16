En 2024, la Comunidad de Madrid alcanzó, por primera vez, los siete millones de habitantes, cifra que se prevé que siga aumentando en los próximos años, hasta sobrepasar los 8 millones de residentes a finales de la década de 2030. Este elevado crecimiento demográfico es consecuencia del dinamismo de la región española que más actividad económica está generando actualmente.

Al mismo tiempo, el destacado incremento poblacional está provocando ya una importante presión sobre la capital y el resto de los 179 municipios madrileños, que deben afrontar múltiples retos relacionados con cuestiones como el acceso a la vivienda, la sostenibilidad ambiental, la necesidad de nuevas infraestructuras, la cohesión territorial y la riqueza del tejido social.

El Foro de las Ciudades de Madrid, organizado por Ifema, abordó todas estas cuestiones el pasado 11 de diciembre en un laboratorio online, que, bajo el título Visiones y realidades del crecimiento urbano de Madrid, reunió a cinco expertos que intercambiaron ideas sobre el proceso de transformación que está experimentando la comunidad autónoma.

Participantes

Carlos Martí, director de Contenidos del Foro de las Ciudades de Madrid, fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes de la jornada, que contó con la presencia de Chema Ortega, coordinador general de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid; Ramón Cubián, director general de Suelo de la Comunidad de Madrid; Francisco Torres, presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Municipios de Madrid (FMM); Miguel Hernández, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Crea Madrid Nuevo Norte, y Domingo Menéndez, gerente de Valdecarros Madrid.

La dinamización del laboratorio corrió a cargo de Enrique Manzano Martínez, doctor arquitecto-urbanista de la Academia Española de Urbanistas y representante en Madrid de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas (CSCAE).

Demanda de vivienda

Durante la jornada se puso de manifiesto que el principal problema urbanístico de la Comunidad de Madrid es la demanda de vivienda no satisfecha, reto que va a requerir una acción urbanística ágil y flexible, libre de excesivas cargas burocráticas, para ofrecer a la población una oferta habitacional en condiciones asequibles.

Los expertos también estuvieron de acuerdo en que, para afrontar con garantías tanto la falta de acceso a la vivienda como el resto de las problemáticas urbanas, resulta fundamental contar con estrategias coordinadas entre la Comunidad y los ayuntamientos madrileños. Dicha estrategia debe ser complementada con la creación de fórmulas dinámicas y efectivas de colaboración público-privada.

Nuevo urbanismo

También se puso el foco en los nuevos perfiles del urbanismo en este siglo XXI, que exigen ampliar el marco para abordar la relación entre la ciudad y el territorio sobre el que ésta se asienta.

Dicha dimensión plantea nuevos retos que tienen que ver con la regeneración y renaturalización del entorno, así como con la modernización de la gestión para avanzar hacia modelos más circulares y apoyados en la digitalización y las nuevas tecnologías.

Retos presentes y futuros

Chema Ortega, coordinador general de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, apremió a las ciudades a abordar no sólo los retos pendientes, sino también los nuevos retos que surgirán inevitablemente en el futuro, y que deben aprender a identificar. Entre dichos retos subrayó la necesidad de dar un mayor impulso a los proyectos de regeneración urbana.

Según afirmó el responsable municipal, «el problema que tenemos en este sentido es que no se definió adecuadamente una economía de la regeneración urbana capaz de sustentar los procesos que vayan más allá de operaciones limitadas». Para tal fin, Ortega aboga por incentivar «ámbitos de participación público-privada, en el marco de una economía solvente».

Estrategia regional

Ramón Cubián, director general de Suelo de la Comunidad de Madrid, resaltó la importancia de contar con una estrategia regional en la que estén integradas la Comunidad, el Ayuntamiento de la capital y su área metropolitana. Cubián puso como ejemplo la futura Ley LIDER (siglas de la Ley de Impulso al Desarrollo Equilibrado de la Región).

Se trata de la nueva Ley del Suelo regional que parte de la base de dicha colaboración entre ambas administraciones. «Es una simbiosis perfecta para que la Ley pueda tener éxito y para que el Ayuntamiento de Madrid, que es el corazón de la región, tenga también acierto en su planeamiento estratégico», aseguró Cubián.

Precio y oferta de vivienda

Francisco Torres, presidente de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), centró su intervención en el problema de la vivienda.

«Los jóvenes quieren vivir en los municipios madrileños, pero hay un problema de precio y de oferta. Es verdad que hay desarrollos importantes en marcha, pero las 9.000 viviendas que se están construyendo por año son insuficientes. Necesitamos del orden de 40.000 a 50.000 viviendas anuales».

Torres considera imprescindible la «agilización y flexibilización de los trámites urbanísticos» para avanzar en este objetivo.

Participación y consenso

Miguel Hernández, director de Estrategia y Desarrollo Corporativo de Crea Madrid Nuevo Norte, consideró que una de las claves para abordar la regeneración urbana es la búsqueda de la participación y el consenso con los grupos y agentes afectados por la acción urbanística.

Hernández señala que la propia experiencia de Madrid Nuevo Norte es ejemplo de ello: «Este proyecto fue aprobado en los tres niveles de la administración por unanimidad», recalcó.

Convenios y acción climática

Dentro de esta línea de acción, Crea Madrid Nuevo Norte ha firmado un convenio marco con las tres administraciones concernidas, así como varios convenios con otras entidades implicadas.

Hernández destacó el acuerdo que ha dado lugar a la Área Demostradora de Acción Climática (ADAC). «Es un proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ha impulsado para que el centro de negocios de Madrid Nuevo Norte sea una referencia en materia de sostenibilidad».

El responsable de Crea Madrid Nuevo Norte también dejó una reflexión sobre el nuevo urbanismo: «el urbanismo del siglo XXI ya no lo hacemos únicamente los arquitectos, urbanistas, ingenieros y abogados. Es una tarea colectiva».

Estado de emergencia

Domingo Menéndez, gerente de Valdecarros Madrid, retomó durante su turno la cuestión de la vivienda, asegurando que la región se encuentra en un auténtico «estado de emergencia» por esta causa.

Menéndez recordó que en el desarrollo urbanístico de Valdecarros «se van a construir más de 51.000 viviendas, el 55% protegidas. Una de cada tres viviendas que se van a construir durante los próximos diez años en la Comunidad de Madrid estará en Valdecarros».

Menéndez elogió las «medidas innovadoras y arriesgadas» que están adoptando la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en cuestiones como el apoyo a la gestión y las modificaciones normativas y que están logrando «un impacto real», según su visión.

Ciudades del futuro

Este laboratorio ha sido el primero de una serie que servirá como anticipo a la próxima edición del Foro de las Ciudades de Madrid. Dicho evento, organizado por Ifema, reúne a gobiernos locales, empresas, universidades y ciudadanía para debatir sobre el futuro de las ciudades desde una perspectiva sostenible, inclusiva e innovadora.

Esta nueva edición del Foro de las Ciudades de Madrid tendrá lugar en el citado recinto ferial madrileño entre el 9 y el 11 de junio de 2026. El Foro volverá a coincidir con la Feria Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente, TECMA; la Feria Internacional de la Recuperación y el Reciclado, SRR, y por primera vez con la nueva feria SOCIOCARE.

Más allá de los laboratorios, el foro ha puesto en marcha este año la Alianza para la Innovación Urbana con el propósito de dar continuidad al trabajo colaborativo entre ediciones. La alianza busca consolidar una red permanente de colaboración entre administraciones, empresas, universidades y expertos, con el objetivo de avanzar en el diseño de ciudades más sostenibles, inteligentes y resilientes.