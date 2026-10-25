Un marroquí enloquecido paraliza el tráfico en una carretera de Mallorca tras atrincherarse bajo un autobús

La Policía Nacional ha detenido en el municipio mallorquín de Manacor a un hombre de origen marroquí tras protagonizar un violento y caótico altercado en plena carretera. El individuo paralizó por completo el tráfico al atrincherarse bajo un autobús en marcha. Además, agredió a patadas y puñetazos a los agentes que le iban a detener.

Los hechos se desencadenaron sobre las 20:00 horas del pasado martes en el concurrido paseo de Manacor, en la zona de Calas de Mallorca. Las alertas saltaron cuando las patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional recibieron el aviso de que la circulación se encontraba completamente bloqueada porque un varón se había introducido en los bajos de un autobús de pasajeros en marcha, obligando al conductor a frenar de emergencia para no atropellarlo.

Al personarse de inmediato en el lugar, los agentes comprobaron la gravedad del escenario al hallar el autocar inmovilizado y al sujeto atrincherado bajo el chasis. Los policías le ordenaron de forma reiterada que abandonara su posición y saliera a la calzada.

Sin embargo, el individuo mantuvo una actitud abiertamente desafiante y desoyó cada una de las indicaciones oficiales. Tras varios minutos de tensión, los efectivos lograron sacarlo de debajo del vehículo.

Lejos de calmarse, la hostilidad del sospechoso fue a más. En su intento desesperado por zafarse del control policial y darse a la fuga, arremetió con violencia contra los agentes lanzando continuas patadas y puñetazos. Los policías se vieron obligados a emplear la fuerza mínima imprescindible para contener la agresividad del varón hasta conseguir reducirlo en el suelo.

Durante las labores de identificación, varios testigos relataron a los actuantes que los disturbios habían comenzado minutos antes de meterse bajo el autobús. Según manifestaron, el individuo intentó en primer lugar introducirse en un coche en marcha. Al no conseguir su objetivo, se abalanzó sobre otro turismo que estaba aparcado en la calle, subiéndose al capó y golpeándolo con un objeto que llevaba consigo, provocando roturas y desperfectos en el parabrisas y en la chapa.

Poco después se presentó en la escena la propietaria del automóvil afectado, quien reconoció los daños ocasionados por el sospechoso y confirmó a los agentes su intención formal de interponer la correspondiente denuncia. Con todas las pruebas recabadas y la situación controlada, la Policía Nacional formalizó la detención del presunto autor por un delito de daños y otro de desobediencia grave a agente de la autoridad, procediendo a su traslado a dependencias policiales.