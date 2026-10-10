Mariano Juan: «Lo que hace la izquierda en movilidad es dejar que todo reviente, no hacer nada y luego aplicar sus prohibiciones»

Menos coches, más isla: el futuro de la movilidad en Baleares, es el marco de un debate clave en la presente legislatura, donde los gobiernos del PP han llevado a cabo unas limitaciones en materia de entrada de coches en los meses de temporada alta que, excepto en Formentera, la izquierda pregonó, pero que nunca materializó, ni en Ibiza, ni en Mallorca, ni en Menorca.

Curiosamente, lo hizo en la isla más pequeña de todas las Baleares con más de 12.000 habitantes, 82 km² y donde la distancia más larga, la carretera principal, es de 19 km y medio.

Verónica Castelló, vicepresidenta del Consell de Formentera, apunta que «todo arrancó por el clamor de la ciudadanía ante esa sensación de saturación; había que actuar y hacer algo».

«Este verano ha sido la octava temporada en la que ha estado en funcionamiento, y hay menos vehículos en las carreteras, por lo tanto, se está consiguiendo el objetivo que se perseguía».

Por ello, Castelló apunta al respecto que, una vez logrado el objetivo, «lo que estamos trabajando en esta legislatura es que sea una limitación, una regulación, no llegar a prohibir, porque la intención de los partidos de izquierda en Formentera es reducir, reducir y reducir, pero no son valientes de decir en voz alta que es que no quieren vehículos, que no quieren turistas», denuncia la número dos del Consell de Formentera.

Y sobre este particular, Castelló pone el acento en el hecho de que tenemos que ser todos conscientes: que «en las islas vivimos del turismo, que es parte de nuestra economía, y tampoco se puede llegar a esa exageración de disminuir y disminuir. Una regulación es una limitación y hay que marcar hasta dónde se llega».

Si alguien ha dado la vuelta al calcetín en Baleares apostando por el transporte público (su uso ha subido un 40% este verano) y retirando de las calzadas de la isla a 15.000 coches en dos veranos, ha sido sin duda alguna, Mariano Juan, vicepresidente primero y responsable del área de Movilidad del Consell de Ibiza.

Juan subraya que el gobierno insular del PP, liderado por Vicent Marí, está centrado en «dos luchas que quizás son de las que más se ha hablado: la industria turística ilegal y la regulación de los flujos de la movilidad con esa ley que ya le vamos aplicando esta segunda temporada”.

En este sentido, el responsable ibicenco de Movilidad apunta que «nosotros no estamos ni en contra del turismo, ni en contra de la movilidad, lo que decimos es que hay que regular los flujos precisamente no porque estemos en contra, sino porque hay que regular y ordenar para garantizar que el turismo pueda persistir y la movilidad también».

Por ello, Mariano Juan lamenta que «no puede ser fruto del turismo que viene y se aloja en un alojamiento ilegal, que la experiencia del residente sea mala con el turismo y la experiencia del turista tampoco sea buena, porque se produce una pérdida de la calidad del servicio que das al turista”

Y en la misma línea considera que «con la movilidad pasa lo mismo: si el turista se encuentra que tiene atascos para ir a las playas, si el residente se encuentra que tiene atascos y que no puede llegar al trabajo a tiempo o que para llegar a casa tiene que tardar el doble de tiempo, la culpa siempre es del turismo», apostando, por ello, por la regulación de flujos vigentes desde hace dos temporadas.

Mariano Juan abunda en el hecho de que su gobierno apuesta por «proteger el sistema y que el sistema pueda ser sostenible y que pueda perdurar».

Frente a esta apuesta de futuro, Mariano Juan, critica que la izquierda lo que hace es “dejar que todo reviente, no hacer nada, que además es más cómodo, para luego aplicar sus prohibiciones y aplicar sus dogmas ideológicos, que es decirle a la gente lo que tiene que hacer».

Fernando Rubio, conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, recuerda que cuando tomó posesión del cargo en 2023 «busqué por los cajones si había algún borrador, algún estudio de carga o algo y la verdad es que no encontré absolutamente nada. Sí que encontraba una oposición que me daba muchas prisas para que lo hiciera, pero que en ocho años ellos no movieron ni un dedo para hacerlo».

Por ello, lo primero que hizo el Consell fue tener ese análisis, «porque es lo que te permite luego tomar las decisiones con criterios profesionales, de expertos y para saber cuáles son los problemas y poder actuar».

Una de las cuestiones que recogía ese estudio de carga es que «teníamos que mejorar la infraestructura porque durante ocho años prácticamente no se hizo nada y fueron incapaces de saber cuál era el proyecto del tramo 1 del segundo cinturón de Palma, lo cual es increíble».

En estos momentos, el gobierno insular que lidera el presidente, Llorrenç Galmés, cuenta con un modelo que va a permitir conectar con la autopista del aeropuerto, desviar más de 10.000 vehículos de Vía de Cintura hacia el tramo 1 y el tramo 2 del cinturón, porque irá directamente desde el Coll den Rabassa hacia la autopista de Inca, «y en definitiva tener más vías cívicas, tener más vía, un kilómetro soterrado para hacer bulevares, accesos, un plan de movilidad ya sí para acceder a Mercapalma o acceder a FAN”.

Rubio reconoce que en el estudio de carga también se apunta que hay saturación y de ahí el tema de la regulación de entrada de vehículos en Mallorca, que está ya en su tramitación final y entrará en vigor la próxima temporada turística.