Marc Revert tiene apenas 16 años y es ya uno de los jóvenes talentos emergentes del momento. Junto a su socio Gerard Fernández ha desarrollado en Palma una inteligencia artificial denominada Orga AI que puede ver, oír y hablar en tiempo real por videollamada y que a su vez busca posicionarse como la mayor firma de investigación de IA en Europa. Atiende a OKDIARIO para esta entrevista en una cafetería contigua a su lugar habitual de trabajo.

Pregunta.- ¿Cómo surge la posibilidad de desarrollar una startup como Orga AI?

Respuesta.- Se remonta a hace ya algo de tiempo. Todo empezó con la idea de la inteligencia artificial que estás utilizando en un teléfono móvil, en un chat. Es algo aburrida porque al final no puedes conectar con ella, con la inteligencia artificial. ¿Cómo le expresas a la inteligencia artificial que no puede ver más que imágenes o texto? Al final, si queremos imitar realmente cómo los humanos piensan, tenemos que empezar con que las inteligencias artificiales puedan ver lo que está sucediendo de igual manera, o sea, en tiempo real, que pueda oír los sonidos. Por ejemplo, si coges una cuchara y una taza y haces un sonido que lo pueda oír la inteligencia artificial. Desde eso hasta canciones. Por ejemplo, que las pueda escribir y que pueda hablar susurrando con variedad de estilos. Al final, esto es lo que hace que tú te puedas comunicar con una inteligencia artificial casi igual que como un humano y eso es lo que realmente creemos que puede destacar más.

P.- ¿Puede ser peligrosa toda la información que le proporcionamos a la inteligencia artificial?

R.- Yo creo que sí es peligroso si acaba en malas manos. O sea, yo si tuviera que hablar con la inteligencia artificial, para empezar, me gustaría saber si van a entrenar con los datos que yo les estoy dando. Durante mucho tiempo esto se hacía así, pero estamos viendo que realmente la mejor forma de entrenar nuevas inteligencias artificiales muchas veces es usar datos generados por inteligencias artificiales. O sea, de alguna forma se llama entrenamiento sintético. Al final se está viendo menos, ya que se están creando nuevos entrenamientos sintéticos, lo cual de alguna forma no hace necesario eso. Pero otra forma de verlo también es que los datos que les estoy dando están en un lugar seguro, están en un entorno seguro, más allá de si lo entrenan o no, pues eso tiene mucho que ver con en qué país se está almacenando. Tú puedes ejecutar la inteligencia artificial hasta en tu teléfono móvil, cuando tú estás haciendo una foto y ves el marco de tu cara, eso es una inteligencia artificial. Ahora estamos trabajando en la seguridad. De hecho, muchas veces tenemos que retrasar cosas para ver si realmente es seguro y además estamos trabajando con certificaciones bastante top. Eso es muy importante.

P.- ¿Cómo es el día a día de un adolescente emprendedor como tú?

R.- Yo empecé primero de Bachiller el año pasado en un instituto, el IES Politècnic. Y creo que tuve que irme básicamente porque veía muy claro que a medida que Orga AI iba creciendo me dije a mí mismo que de alguna forma debía dedicarme a esto, pero no podía dejar de lado mis estudios. Entonces, si España no es el país donde tengo el mejor sistema para hacer eso y veo que en Estados Unidos sí lo están haciendo jóvenes de mi edad, vamos a ver qué ha hecho Estados Unidos para que esa gente pueda seguir estudiando. Y bueno, al final es que los bachilleres americanos son increíbles porque te permiten de manera muy, muy flexible poder seguir estudiando. Y al final me gustaba mucho más la cultura americana en ese aspecto. Y ahora mismo estoy en el grado 11 y así es cómo lo compagino yo. O sea, estudio bachiller online y aparte estoy de 7:00 a 19:00 horas trabajando. A veces desde casa, a veces en la oficina.