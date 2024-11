Alumnos del IES Politècnic de Palma protestan por la eliminación de las plazas de ESO y Bachillerato

Varias decenas de alumnos del IES Politècnic de Palma han convocado una huelga este lunes para protestar por la eliminación de las plazas y los planes de estudios de educación secundaria y bachillerato en el centro.

Según ha informado la asamblea del centro en un comunicado, la huelga ha tenido un seguimiento de más del 90% del alumnado convocado, quienes se han concentrado a las puertas del instituto para protestar contra lo que han considerado una «decisión unilateral» de la Conselleria de Educación y Universidades.

La decisión de la Conselleria de Educación de eliminar de forma progresiva a lo largo de los próximos años los cursos de educación secundaria y bachillerato, ha remarcado la asamblea, significará la «completa extinción» de los planes de estudios.

Este procedimiento, han añadido, es «incompatible» con una educación pública de calidad, ya que «desestabiliza la plantilla del profesorado, erosiona la comunidad educativa y elimina el derecho de las familias a elegir el centro para sus hijos».

Los alumnos han mostrado pancartas con consignas como Cerráis aulas, destruís vidas, Nos dejan sin ESO o Quieren quitar 30 años de historia. También han leído un manifiesto en el que han rechazado la idea de la Conselleria.

«No podemos dejar que más de 300 alumnos se vayan a quedar sin plaza y se vean obligados a ir a un nuevo instituto que tal vez no les guste tanto o no vaya conforme a sus necesidades o comodidades. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la idea de que los alumnos que han empezado aquí su educación secundaria no vayan a poder terminarla en el mismo centro por decisión de otros», han expuesto los jóvenes.

También han lamentado que el reparto de alumnos en otros centros generará clases «superpobladas», lo que repercutirá de forma negativa en la calidad de su educación. «No podemos permitir que se juegue con nuestro futuro de tal forma. Y por eso luchamos, no nos callamos y peleamos por nuestro derecho más importante y seguir en el instituto en el que crecimos», han zanjado.