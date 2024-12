Manuela Cañadas: «Prohens no puede gobernar engañando a quien le ha dado la investidura»

Manuela Cañadas ha dedicado más de una década de su vida al activismo social. Actualmente es la portavoz de Vox en el Parlament balear. El partido que preside Santiago Abascal a nivel nacional es la tercera fuerza política de Baleares y obtuvo más de 62.000 votos en las elecciones autonómica del 28 de mayo de 2023.

Cañadas repasa en esta entrevista concedida a OKDIARIO la situación actual del partido, su relación con el Partido Popular y el grave problema de la inmigración ilegal que padecen las Islas Baleares.

Pregunta.- Este martes en el Parlament la presidenta Marga Prohens y usted han protagonizado un duro enfrentamiento al amenazar su partido con tumbar los presupuestos autonómicos si el PP deroga la treintena de enmiendas que aprobó por error y que implicaban la eliminación del catalán en la función pública y la recuperación del español en la enseñanza como lengua vehicular.

Respuesta.- Nos hemos reunido con muy buen talante con el Partido Popular durante dos meses. Horas y horas cediendo en muchos puntos y llegando a acuerdos. Sin embargo, el PP en temas de educación no ha sido capaz de decirle al conseller Antoni Vera que cediera un mínimo para llegar a acuerdos. Ni una coma de una orden ha querido modificar. Y a la vez, negociábamos presupuestos. ¿Y qué han hecho? Mentirnos como hicieron el año pasado. Poner todas las enmiendas en partidas sin dotación económica. No se puede gobernar engañando a quien te ha dado una investidura sin entrar en el gobierno. Como si tuvieras mayoría absoluta y sin ceder en puntos que son líneas rojas para Vox. Con tres diputados cedieron a Maria Antònia Munar el Consell entero. Con pocos, al Pi le dieron todo. A nosotros, siendo buenos, nos mienten. Buenos sí, pero tontos no.

P.- Han conseguido quitar el requisito de catalán en la sanidad pública.

¿Qué queremos, profesionales con una carrera demostrada o títulos de catalán? ¿Queremos anestesistas que puedan cubrirnos una epidural en un parto o que nos hablen en catalán mientras los tenemos sin que nos puedan anestesiar? ¿Queremos buenos oncólogos o queremos un título de catalán? Es que, claro, no puedes comparar una carrera universitaria de arquitectura de cualquier profesión de las que tenemos con un título de catalán. Hemos llegado al delirio ideológico. Y luego, por otro lado, que en educación se pueda estudiar en las dos lenguas oficiales que tiene nuestra comunidad. ¿Dónde está el error? ¿O es que esto es lo normal, lo que sería normal? Todo lo demás no se entiende.

P.- La oleada de pateras con inmigrantes ilegales sigue imparable en Baleares. La crisis migratoria no cesa.

Respuesta.- Cuando uno invade las fronteras es un delincuente. En cualquier país del mundo. En el nuestro parece que no solamente no es un delincuente, sino que aún encima se le da una paga y se le recibe con los brazos abiertos. Vox ha llevado la iniciativa de realizar pruebas dentales a aquellos inmigrantes ilegales de dudosa mayoría de edad. En temas dentales y óseos se hacían ya pruebas a los que tenían una mayoría de edad. Nosotros pedimos y solicitamos que se haga a los que tienen una dudosa minoría, que son muchos y no a todos se les hace. Los que son considerados menas terminan costando a los ciudadanos de Baleares 7.300 euros al mes. Ningún hijo nuestro nos cuesta al mes 7.300 euros. Porque nadie de la mayoría de los ciudadanos cobra ese dinero. Por lo tanto, si estamos pagando 7.300 euros del erario público y tenemos que cada vez más menas, estamos ante una inmigración y una ruta consolidada en Baleares, donde ya tenemos más de 5.000 inmigrantes inmigrantes ilegales, que luego se pasean por nuestras calles.

P.- Este asunto preocupa mucho a la ciudadanía.

R.- Tenemos un problema grave y vamos a llorar sangre con los años. No estamos tomando la cautela y la responsabilidad que tenemos que tener con estos temas tan peliagudos y que viendo cómo están Alemania o la misma Francia debería darnos terror.

P.- ¿Quiénes son los responsables?

R.- El señor Pedro Sánchez se dedica a cambiar los censos electorales, a hacer un efecto llamada al que el PP le hace seguidismo. El señor Feijóo y el señor Sánchez se hacen seguidismo y se soportan el uno al otro. De hecho, tenemos a este presidente, que es lo peor que le ha pasado a la historia de España en 80 años, porque el señor Feijóo lleva seis años sosteniéndolo. Tengamos en cuenta que en Europa votan lo mismo en el 90% de las ocasiones y le da igual si votan corruptos. Porque si todos los medios de comunicación los tienen comprados, pues aquí existe sólo un discurso único. Y así funciona el bipartidismo, porque al final tanto unos como otros compran y lo que quieren es silenciar a Vox, que es la tercera fuerza política actualmente del país y a la que tienen que silenciar porque no les interesa que crezca.