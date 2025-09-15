Manolo González: «El Mallorca no es sólo Muriqi»

Manolo González, entrenador del Espanyol, llama a la «prudencia» de cara al partido que su equipo disputará este lunes ante el Mallorca en el RCDE Stadium, en el cierre de la cuarta joernada de Liga y advierte que su rival «domina muchos registros y no es sólo Muriqi, sino que tiene muchas más alternativas».

“Llegamos con muchas ganas. Dentro del vestuario vivimos un buen día a día. Estamos confiados y en un buen momento. Se respira ilusión y buen rollo”, reitera cuando habla de su equipo. Y añade que, por el tipo de jugadores de la actual plantilla, “el equipo no se relajará. Todos tienen ganas de hacer un buen año y no sufrir. Tanto el ascenso como la permanencia han marcado estos últimos años al club. Y ahora, lo que queremos es que tenga estabilidad”, dijo el técnico espanyolista en la rueda de prensa previa.

Manolo González, que tiene al Espanyol con siete puntos tras tres partidos y hoy puede saltar a la tercera posición si logra la victoria, subraya que el equipo está entrenando cada día “a un ritmo altísimo y eso se nota en los partidos”. Sin embargo, no olvida que “el Mallorca es mucho más que Muriqi. Es un equipo que es capaz de hacer juego directo, que tiene muchos registros y que está muy bien trabajado. Será un partido muy exigente, muy duro y en un horario complicado, pero contamos con la ayuda de nuestra gente para que esté a muerte con nosotros”.