El Mallorca ya vuelve a tener a otro Olaizola

El Mallorca ya vuelve a tener otro Olaizola. Y al igual que su padre también se llama Javier y juega de defensa. Olaizola Jr. debutó ayer con el primer equipo en la Copa del Rey ante el Sant Just, tras varios partidos yendo convocado sin llegar a intervenir, y cuajó una buena actuación. «Es un orgullo poder jugar con el club de mi vida», dijo al finalizar a los medios oficiales de la entidad. Se abre una nueva etapa para él, ya que Arrasate tiene claro que va a ir entrando poco a poco en las alineaciones.

Felicidad absoluta tras debutar con el club de su vida ¡Enhorabuena, Javi! ❤️🖤 pic.twitter.com/Jkgt1MfQXa — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) October 30, 2025

Javier Olaizola, al contrario que su padre, es zurdo. Juega como central, no como lateral -aunque también puede adaptarse a la banda-, y destaca por su contundencia y su velocidad, dos cualidades que también distinguían a su progenitor. En cuanto debute en Primera División, que es sólo cuestión de tiempo, será el tercer Olaizola en hacerlo, ya que es sobrino de Julio Olaizola, campeón de Liga en dos ocasiones con la Real Sociedad en 1981 t 1982, y que jugaba como lateral izquierdo. De hecho, Olaizola Jr. fue convocado por primera vez con el primer equipo precisamente para el partido que se jugó en San Sebastián, pero no llegó a debutar.

El joven defensor mallorquinista, con contrato hasta 2028, no fue el único en debutar ayer con el primer equipo. También lo hicieron el portero finlandés Bergstrom, que no tuvo una mala actuación ni mucho menos, y el lateral franco-argelino Salhi, que sustituyó en la recta final de la primera parte a Lato y que dejó algún detalle interesante.

A todo esto, el equipo ya ha comenzado a preparar su próximo partido de Liga ante el Betis en el Benito Villamarín. El encuentro se disputará el domingo a las diez de la noche y ahora el objetivo es recuperar a Muriqi, que por un proceso febril no pudo intervenir en el choque de ayer en L’Hospitalet.