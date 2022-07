El Mallorca sigue de cerca a Moi Gómez

El Mallorca busca un refuerzo de nivel con el que dar un salto de calidad y ya ha puesto sus ojos en un objetivo concreto. Se trata de Moi Gómez, futbolista alicantino del Villarreal. Un excelente pelotero que además ha ido desplazándose en los últimos años a la banda, que es precisamente donde más carencias presenta el equipo de Aguirre.

Moi tiene contrato con el Villarreal hasta 2025 y esta pasada temporada ha jugado bastante: 29 partidos de Liga. Sin embargo el club espera bastantes novedades en su puesto y se está hablando seriamente de la posibilidad de que se vaya cedido con opción de compra. De hecho, ni jugó en el último amistoso de los castellonenses. Ahí es donde entra el Mallorca, porque es un futbolista que Ortells conoce perfectamente y que sabe que sería un gran refuerzo. La idea sería ubicarle en banda izquierda, aunque es un jugador que puede actuar también como centrocampista o media punta.

Problema, y gordo: el Almería también le quiere y Rubí ya le entrenó en el Huesca en 2018, por lo que insiste muchísimo en su fichaje. El Almería, además, ya se ha dirigido al Villarreal preguntando por el jugador, cosa que aún no ha hecho el Mallorca porque no tiene claro que vaya a salir y porque no quiere destapar la liebre antes de tiempo.

Moi quiere ir a un equipo que le garantice la titularidad y el Mallorca reúne estas condiciones. Sin embargo ésta es una operación que está aún en su estado primigenio y para la que seguramente habrá que esperar hasta el final del mercado porque, de hecho, el Villarreal aún no ha tomado la decisión definitiva sobre su futuro y también dependerá de la necesidad del equipo que dirige Unay Emery, que está muy cerca de fichar al uruguayo Edinson Cavani, que ha acabado contrato con el Manchester United.