Mallorca-Sevilla: día 1 sin Muriqi

Una sola victoria en Son Moix en los últimos 14 partidos de Liga jugados ante el Sevilla. Las estadísticas son demoledoras para el Mallorca y llegan además acompañadas por la ausencia de Muriqi, que hoy cumplirá el primero de los dos partidos de sanción que le impuso el Comité de Competición por su expulsión ante el Elche. Aguirre adelantó ayer que Abdón o Ángel ocuparán su plaza en el once. El Sevilla, por su parte, llega con una convocatoria de gala, pero cargado de necesidades. Ocupa plaza de descenso, a tres puntos del Mallorca.

Una victoria del Mallorca (2-1, temporada 12-13), siete empates y seis triunfos del Sevilla. Éste es el balance de los enfrentamientos entre ambos en Liga en lo que llevamos de Siglo XXI. Unos números aterradores, pero que contrastan con el mal rendimiento de los hispalenses esta temporada, en la que ya han perdido dos partidos fuera de casa, en Pamplona ante Osasuna y en el estadio de los Juegos del Mediterráneo ante el Almería.

«El Mallorca está muy estructurado y nos puede hacer mucho daño si no generamos una solidez futbolística de dominio y de comprensión. Con el Athletic sufrimos momentos de angustia y en Dortmund, no. Ahí ya dimos un paso para saber que podemos jugar sin angustia y generar dominio. Pudimos ganar porque no nos incomodaron en todo el partido. Eso ya es un avance emocional para tener un estado de forma colectivo y ser competitivo contra cualquiera», dijo ayer Sampaoli, que sobre la ausencia de Muriqi dijo que «ellos pueden jugar con un delantero parecido a Muriqi u otro de perfil distinto. Muriqi es verdad que genera inicios tras ganar duelos que activan sus transiciones rápidas. Pero cada equipo siempre tiene ya alguien que incomoda al rival. Más allá de quién juegue tenemos que pensar en funcionar nosotros, es un partido muy importante».

Por su parte Aguirre insistió en que «lo único imprescindible en este club son el escudo y la afición. Los demás estamos de paso. Es cierto que Muriqi es un baluarte para el equipo, pero buscaremos soluciones aunque no esté. ¿Si cambiaremos nuestro sistema? No, no nos moveremos de lo que estamos haciendo habitualmente».

«Los dos partidos en los que ha estado Sampaoli le han tocado ante rivales muy dinámicos. No sé cómo van a jugar mañana, pero si sé que estamos preparados para enfrentar cualquier escenario. Si seguimos igual que hasta ahora seremos un equipo sólido y difícil de batir», dijo sobre su rival.

Pita Javier Iglesias Villanueva, que dirigió el Mallorca-Athletic de la primera jornada, cosiendo a tarjetas amarillas a los mallorquinistas. Será la primera vez que arbitre al Sevilla, tras su reciente ascenso a Primera División, y en Son Moix la noticia será la inauguración definitiva de la nueva Tribuna Este, además de los 200 partidos oficiales de Antonio Raíllo.