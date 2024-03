El Mallorca Palma Futsal regresa a la Liga ante el colista

Tras caer en los penaltis ante el FC Barcelona en semifinales de la Copa de España el Mallorca Palma Futsal se prepara para su regreso a la liga este fin de semana, con un enfrentamiento en la pista del Noia Portus Apostoli. Antonio Vadillo anticipa un desafío duro: «Noia juega bastante bien, dificulta muchísimo los partidos por su forma de competir, transita bien y tiene jugadores de calidad». El técnico reconoció que «lo van a poner muy difícil y nos van a exigir que hagamos un muy buen partido y estemos muy bien mentalizados si queremos traernos los puntos para casa».

A pesar de que el Noia Portus Apostoli ocupa actualmente el último lugar en la tabla, Vadillo advirtió que «está más que demostrada la dificultad que tiene cada jornada independientemente de la clasificación». El jerezano destacó que «Noia está pasando por esta fase en la que no está sacando los partidos, aunque lo tenga prácticamente de cara. Se le escapan al final los puntos y eso es fruto de esa mala dinámica, donde parece que se te vuelve todo en contra». Por tanto, el técnico prefiere no enfocarse en la posición en la clasificación, ya que «somos conscientes de la dificultad que va a tener, es un equipo que más allá de no sacar los partidos, lo tiene muy cerca hasta el final».

Con la liga regular entrando en su fase decisiva, Vadillo advirtió que «aumenta la igualdad y la dificultad porque todos nos jugamos mucho». El entrenador del Mallorca Palma Futsal aseguró que «cada vez hay menos margen de error, cada vez quedan menos jornadas y ahora cada partido cobra mucha importancia para sacar los tres puntos adelante.»

Bruno Gomes: “Necesitamos los tres puntos para estar ahí arriba”

El pívot del Mallorca Palma Futsal analizó el partido ante el Noia Portus Apostoli, el que fue su equipo durante dos temporadas.

Bruno Gomes espera “un partidazo”

El pívot del Mallorca Palma Futsal reconoció que el Noia Portus Apostoli “no está en un buen momento, viene de una racha muy mala”. No obstante, el brasileño advirtió que “en su casa son fuertes, necesitan los tres puntos, quizás más que nosotros, van a jugar sin presión y la afición también aprieta”. Por todo ello, Bruno Gomes aseguró que “será muy difícil” y deberán exprimirse al máximo porque “necesitamos los tres puntos para estar ahí arriba”.

Bruno Gomes jugó dos temporadas en las filas del equipo gallego. Por eso, el brasileño explicó: “Conozco muy bien el equipo de Noia, es un partido especial para mí”. Sin embargo, el pívot aseguró que “estoy en otra parte, defendiendo el escudo de Palma, entonces vamos ahí a por ellos y ojalá conquistar los tres puntos”.