El nueve de noviembre de 1969 se jugó en el Lluís Sitjar otro Mallorca-Granada como el de este próximo sábado en Son Moix, pero aquel fue único en su especie porque dejó nada menos que un rastro de diez goles. 4-6 ganaron los andaluces, en un partido en el que los mallorquinistas utilizaron un portero diferente en cada parte, pero ninguno consiguió dejar invicta la meta.

El Mallorca, que había ascendido la anterior temporada a Primera División, llegó a la novena jornada del Campeonato en una situación muy delicada, con una sola victoria y siete derrotas. El Granada, por su parte, era quinto en la clasificación con nueve puntos, a sólo cuatro del líder, el Real Madrid. Para colmo, el tándem de entrenadores que dirigía al equipo bermellón, formado por el uruguayo Sergio Rodríguez -que era el que ponía el carné- y el argentino Juancho Forneris -que era en realidad el que mandaba-, no podían contar con varios jugadores claves, como los delanteros Conesa y Mendoza, el centrocampista Parera o el emblemático defensa central Bernat Sans.

El Granada aprovechó las bajas y se adelantó en el marcador en el primer minuto de juego por medio de Hidalgo. Robles empató en el minuto 14 y Luis Costa puso en ventaja al Mallorca a los 17, pero a partir de ahí empezó a entrar en acción el delantero tinerfeño «Tigre» Barrios, que fue la gran estrella del partido con tres goles. Barrios firmaría más adelante con el Barcelona, con el que jugó dos temporadas.

Vicente y Barrios respondieron al 2-1 con dos goles que cambiaron el signo del partido y que colocaron a los 28 minutos al Granada en ventaja 2-3. Empató Mariano a los 39 minutos, pero de nuevo Barrios hizo el 3-4 en el último minuto de la primera parte.

En el descanso Forneris decidió cambiar de portero y en la segunda parte apareció bajo los palos el cordobés Juan Heredia, pero tampoco pudo frenar la sangría. Vicente marcó el 3-5, Domínguez redujo diferencias en el 80 y en el 83, con el Mallorca lanzado en busca del 5-5, Barrios cazó un contragolpe y batió a Heredia para anotar el definitivo 4-6. Diez goles en el Lluís Sitjar en un partido oficial de Liga. Lo nunca visto.

«Forneris me preguntó en el descanso que como estaba. Le dije que mal y le pedí que me cambiara», recuerda el portero de Sa Pobla Pedro Gost en manifestaciones a OKBALEARES. Gost, que al final de la temporada ficharía por el Celta, con el que jugó tres temporadas, conserva recuerdos nítidos de un partido que calificó como «extraño». «Nosotros estábamos muy nerviosos porque llevábamos muchas derrotas y ellos nos marcaron en el primer minuto. Eso nos hundió, a mí al primero».

Gost recuerda a aquel Mallorca como «un buen equipo», aunque admite que «el presidente Ginard no hizo bien las cosas». «Mendoza se lesionó en Bilbao y casi no pudo jugar y tuvimos mala suerte en muchos partidos, pero la plantilla tenía calidad. Ernesto Domínguez era uno de los mejores delanteros que he visto nunca y Conesa le pegaba al balón que lo rompía, pero nos faltaron más fichajes. Éramos muchos de los que habíamos ascendido el año pasado y la diferencia entre Primera y Segunda era muy amplia».

Al final de la temporada el Mallorca bajó de nuevo a Segunda e inició una cuesta hacia abajo que le llevó hasta Tercera División y a estar al borde de la desaparición. No volvería a Primera División hasta 14 años después, en 1983.